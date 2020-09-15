MUĞLA Dünyaca Ünlü "Sakin Şehir' Akyaka'ya domuzlar indi - Son Dakika

MUĞLA Dünyaca Ünlü "Sakin Şehir' Akyaka'ya domuzlar indi
Dünyaca Ünlü "Sakin Şehir' Akyaka'ya domuzlar indiMUĞLA'nın Ula ilçesine bağlı Dünyaca ünlü "Sakin Şehir' unvanıyla bilinen Akyaka Mahallesi'ne yaban domuzları indi.
Dünyaca Ünlü "Sakin Şehir' Akyaka'ya domuzlar indi
MUĞLA'nın Ula ilçesine bağlı Dünyaca ünlü "Sakin Şehir' unvanıyla bilinen Akyaka Mahallesi'ne yaban domuzları indi. Bölgede kamp yapanlar ise neye uğradıklarını şaşırdı.
Ula'da 25 yıl öncesine kadar kimsenin bilmediği küçük bir balıkçı köyüyken Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi'nce 2011 yılının Haziran ayında 'Sakin Şehir' ilan edilen Akyaka'da, sabah kamp yapılan bölgeye domuz sürüsü indi. Şehir merkezine inen domuz sürülerinin uzun süre tatilciler tarafından kurulan çadırların önünde yiyecek aradı. Domuzların bu anları ise bölgede kamp kuran tatilciler tarafından cep telefonuna kaydedildi. Bölgede Bir süre yiyecek arayan domuz sürüsü, tekrar ormanlık alana girerek ortadan kayboldu.
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