Dünyanın en hızlı ısınan bölgesi Antarktika'da kar bir gecede kan kırmızı oldu - Son Dakika
Son Dakika Dünya Dünyanın en hızlı ısınan bölgesi Antarktika'da kar bir gecede kan kırmızı oldu - Son Dakika Dünya

Dünyanın en hızlı ısınan bölgesi Antarktika'da kar bir gecede kan kırmızı oldu

6 saat önce

Antarktika'da çalışan Ukraynalı bilim insanları sabah uyandıklarında araştırma istasyonlarının etrafındaki bembeyaz karın kan kırmızısı olduğunu gördü, çok geçmeden buna neyin neden olduğu anlaşıldı.

Dünyanın en hızlı ısınan bölgesi Antarktika'da kar bir gecede kan kırmızı oldu, System.String[]

Antarktika'da çalışan Ukraynalı bilim insanları, sabah uyandıklarında araştırma istasyonlarının etrafındaki bembeyaz karın kan kırmızısı olduğunu gördü.


Araştırmacılar kısa sürede bunun 'Chlamydomonas nivalis' yani 'kırmızı kar' olarak da bilinen mikroskopik bir kar yosunu olduğunu anladılar.

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Sabah, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 06:12 
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