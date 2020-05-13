Dünyanın en kısa adamı Guiness'ten 10 yıl sonra ünvanını geri aldı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Dünyanın en kısa adamı Guiness'ten 10 yıl sonra ünvanını geri aldı - Son Dakika Dünya

Dünyanın en kısa adamı Guiness'ten 10 yıl sonra ünvanını geri aldı

6 saat önce

Dünyanın en kısa adamı olarak bilinen ve 2010 yılında Guinness Dünya Rekorları kitabına giren Kolombiyalı Edward Nino Hernandez, 10 yıl sonra tacını geri aldı.

Dünyanın en kısa adamı Guiness'ten 10 yıl sonra ünvanını geri aldı, System.String[]
Dünyanın en kısa adamı olarak bilinen ve 2010 yılında Guinness Dünya Rekorları kitabına giren Kolombiyalı Edward Nino Hernandez, 10 yıl sonra tacını geri aldı.

Dünyanın en kısa adamı olarak bilinen ve 2010 yılında Guinness Dünya Rekorları kitabına giren Kolombiyalı Edward Nino Hernandez, 10 yıl sonra tacını geri aldı. Kolombiya'nın başkenti Bogota kentinde yaşayan, büyümeyi ve kemik kıkırdağının gelişmesini engelleyen hipotiroidizm rahatsızlığı nedeniyle 70.21 cm boyunda olan 34 yaşındaki Edward Nino Hernandez, 10 yıl önce dünyanın mobil, en kısa insanı ünvanını alarak Guinness Dünya Rekorları kitabına girmişti.

YÜRÜYEBİLME KURALI EKLENDİ

Dünyanın mobil en kısa insanı seçildikten altı ay sonra, 67.08 cm boyunda Nepal'in Baglung bölgesinde yaşayan Khagendra Thapa Magar bu ünvanı elde etti.

Daha sonra rekor, 54.6 cm boyunda Nepal'in Salyan bölgesinde yaşayan, Chandra Bahadur Dangi'ye gitti. Dangi'nin 2015 yılında ölümünden sonra unvan Magar'a geri döndü.

Ancak, yetkililer rekora yardımsız yürüyebilme kuralını getirdikten sonra, bu yıl Ocak ayında unvan Hernandez'e geri verildi.

BOYUM KÜÇÜK AMA KALBİM BOYUMDAN BÜYÜK

Rekoru 10 yıl sonra tekrar alan Hernandez, 'Gülümsememi dünyayı fethetmek için kullanıyorum! Her zaman kocaman bir gülümseme paylaşıyorum; bu benim cazibem.Kendime önerdiğim her şeyi başarabilirim. Herşey mümkün. Boyut ve yükseklik önemli değil.İnsanların gerçekte, olduğum insanla tanışmasını istiyorum, küçük boyutluyum ama kalbim boyumdan büyük!? dedi.


- Kara
Kolombiya, Nepal, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.05.2020 12:23 Kaynak: DHA


Son Dakika

Fransa'da koronavirüs sonrası okulların açılmasıyla ortaya çıkan manzara durumu özetledi Kabil'deki kadın doğum hastanesine silahlı saldırı: 24 ölü, 16 yaralı Arjantin'de 70 milyon yaşında dinozor fosili bulundu CIA raporu ortaya çıktı: Çin, acil durum ilan etmemesi için Dünya Sağlık Örgütü'nü tehdit etti Mısır'da inşa edilen Kral Abdullah Köprüsü, evlerin balkonlarına dayandı FBI "yanlışlıkla" 11 Eylül saldırısı şüphelisi Suudi yetkilinin ismini paylaştı Doktorluğa dönen güzellik kraliçesini hastanede yıkan manzara Koronavirüs nedeniyle kapalı olan mağazadaki deri ayakkabı ve çantalar küflendi Bilim insanları koronavirüsün laboratuvarda üretilmediğini kanıtladı İran'da otomobilleriyle safa giren vatandaşlar, sabaha kadar dua etti HSBC, koronavirüs nedeniyle altın piyasasında bir günde 200 milyon dolar kaybetti Koronaya yakalanan Peskov'un eşi kafa karıştırdı: Eşim virüsü Kremlin'den getirdi ABD'de koronavirüs nedeniyle 13 Mayıs'ta 1481 kişi hayatını kaybetti Milyonda bir rastlanan keşif! Tıpkı Dünya'ya benziyor İngiltere'de orduya koronavirüsten korunmak için sinek ilacı dağıtıldı
TFF, Süper Lig maçlarının daha önce belirlendiği gibi 12 Haziran'da başlayacağını açıkladı TFF, Süper Lig maçlarının daha önce belirlendiği gibi 12 Haziran'da başlayacağını açıkladı         
18:44
Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Bakan Koca yanıt verdi Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Bakan Koca yanıt verdi         
18:38
Son Dakika: Bakan Koca, turizmde uygulanacak normalleşme planını paylaştı: Bayramdan sonra yurt dışından gelenlere test yapacağız Son Dakika: Bakan Koca, turizmde uygulanacak normalleşme planını paylaştı: Bayramdan sonra yurt dışından gelenlere test yapacağız         
18:28
Ronaldo ve Messi'yi kıyaslayan Jurgen Klopp: Messi'yi daha çok beğeniyorum Ronaldo ve Messi'yi kıyaslayan Jurgen Klopp: Messi'yi daha çok beğeniyorum         
18:21
Xiaomi'nin CEO'sunun attığı tweetle iPhone kullandığı ortaya çıktı Xiaomi'nin CEO'sunun attığı tweetle iPhone kullandığı ortaya çıktı         
18:15
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, AVM önünde kuyruğa girenlere tepki gösterdi: Bu risktir Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, AVM önünde kuyruğa girenlere tepki gösterdi: Bu risktir         
18:09
Muğla'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı Muğla'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı         
18:02
İstanbul'un koronavirüs haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum İstanbul'un koronavirüs haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum         
17:58
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Toplu ulaşımda yeni bir oturma düzenine gidilmesi kaçınılmazdır Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Toplu ulaşımda yeni bir oturma düzenine gidilmesi kaçınılmazdır         
17:56
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Michael Seri'nin gönderilmesini istiyor Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Michael Seri'nin gönderilmesini istiyor         
17:55
Real Madrid, Trabzonspor'dan Alexander Sörloth'u kadrosuna katmak istiyor Real Madrid, Trabzonspor'dan Alexander Sörloth'u kadrosuna katmak istiyor         
17:35
Mersin'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü Mersin'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü         
17:23
Son genel seçim anketinde 4 parti barajı geçti! İYİ Parti eriyor, MHP yükselişte Son genel seçim anketinde 4 parti barajı geçti! İYİ Parti eriyor, MHP yükselişte         
17:22
HSBC, koronavirüs nedeniyle altın piyasasında bir günde 200 milyon dolar kaybetti HSBC, koronavirüs nedeniyle altın piyasasında bir günde 200 milyon dolar kaybetti         
17:20
Fransa'da koronavirüs sonrası okulların açılmasıyla ortaya çıkan manzara durumu özetledi Fransa'da koronavirüs sonrası okulların açılmasıyla ortaya çıkan manzara durumu özetledi         
17:20
Fenerbahçeli Vedat Muric, İngiliz devi Tottenham'da oynamak istiyor Fenerbahçeli Vedat Muric, İngiliz devi Tottenham'da oynamak istiyor         
17:10
ABD'de koronavirüs nedeniyle 13 Mayıs'ta 1481 kişi hayatını kaybetti ABD'de koronavirüs nedeniyle 13 Mayıs'ta 1481 kişi hayatını kaybetti         
17:07
Meteoroloji'den 7 il için uyarı: Sıcaklıklar mevsim normallerini 9-13 derece aşabilir Meteoroloji'den 7 il için uyarı: Sıcaklıklar mevsim normallerini 9-13 derece aşabilir         
17:06
Altının kilogramı 384 bin 350 liraya yükseldi Altının kilogramı 384 bin 350 liraya yükseldi         
17:04
Diyarbakır'da 1 milyon ödülle aranan terörist Heba Rodi yakalandı Diyarbakır'da 1 milyon ödülle aranan terörist Heba Rodi yakalandı         
16:38
NBA efsanesi Rodman, Kuzey Kore Lideri Kim'le yaptığı çılgın partiyi anlattı: Deli gibi sarhoş olduk NBA efsanesi Rodman, Kuzey Kore Lideri Kim'le yaptığı çılgın partiyi anlattı: Deli gibi sarhoş olduk         
16:37
6 gün önce denize girmek için evden ayrılan doktorun cansız bedenine ulaşıldı 6 gün önce denize girmek için evden ayrılan doktorun cansız bedenine ulaşıldı         
16:36
Keşan Belediye Başkanı, çocuklara maske ve Keşan Belediye Başkanı, çocuklara maske ve "Nutuk" kitabı dağıttı         
16:28
Erzincan'da römorka asılı köpek fotoğrafı paylaşan şahıs gözaltına alındı Erzincan'da römorka asılı köpek fotoğrafı paylaşan şahıs gözaltına alındı         
16:24
Tekirdağ'da 14 yaş altı çocuklar sokağa çıkma izinlerinde denize girdi Tekirdağ'da 14 yaş altı çocuklar sokağa çıkma izinlerinde denize girdi         
16:18
Köpeğinin öldüğünü öğrenen Ersin Korkut'tan ilk paylaşım: Acı günde böyle sevgi görmek çok güzel Köpeğinin öldüğünü öğrenen Ersin Korkut'tan ilk paylaşım: Acı günde böyle sevgi görmek çok güzel         
16:10
Yasak kalktı, parkların sahipleri geri döndü! Kısıtlama kalkınca çocuklar park ve bahçelere koştu Yasak kalktı, parkların sahipleri geri döndü! Kısıtlama kalkınca çocuklar park ve bahçelere koştu         
16:06
Son Dakika: Benzine 19 kuruş indirim geldi Son Dakika: Benzine 19 kuruş indirim geldi         
16:05
Koronavirüs nedeniyle kapalı olan mağazadaki deri ayakkabı ve çantalar küflendi Koronavirüs nedeniyle kapalı olan mağazadaki deri ayakkabı ve çantalar küflendi         
16:02
Tekirdağ'da kaldırılan seyahat kısıtlamasını yanlış anlayıp İstanbul'dan yola çıkan vatandaşlar, geri çevrildi Tekirdağ'da kaldırılan seyahat kısıtlamasını yanlış anlayıp İstanbul'dan yola çıkan vatandaşlar, geri çevrildi         
15:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2020 19:02:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Dünyanın en kısa adamı Guiness'ten 10 yıl sonra ünvanını geri aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]