İsmini Ronaldinho'dan alan Suriyeli kadın futbolcu Rona, çektiği videoyu Guiness'e bir türlü ulaştıramadı

Xinhua Haber Ajansı'nın aktardığı habere göre; 22 yaşındaki Rona Murad Ayzouk, vaktinin çoğunu futbola ayırıyor; topu o kadar hızlı sürüyor ve sektiriyor ki top hakimiyeti oyunlarında bir dünya rekoru bile kırdı, ama sanki adı Suriye olan erişilmez bir gezegende yaşıyormuş gibi, bu rekor bile kimsenin dikkatini çekmedi.

Ayzouk, boş zamanlarını Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan Al-Jalaa Stadyumu'nda futbol ve top hakimiyeti antrenmanı yaparak geçiriyor. Mimari mühendislik öğrencisi olan Ayzouk futbol sevgisi ve tutkusunu futbol antrenörü olan babasından almış.

Futbol sevgisi aileden geliyor. Ayzouk doğmadan önce ailesi ona ünlü Brezilyalı futbolcu Ronaldinho'nun adını vermeyi düşünüyormuş. Ancak bebeğin kız olduğunu öğrenen anne-babası ona Ronaldinho'nun ilk dört harfi olan Rona adını koymuşlar.

Ayzouk, yaptıkları her işte peşlerini bırakmayan hayal kırıklığıyla, 10 yıldan daha uzun süren savaşın mahvettiği Suriye'de mümkün olduğunca normal bir yaşam sürmeye can atan enerjik Suriyeli gençlerden biri.

Ayzouk Xinhua'ya, sekiz yıl önce Suriye'deki futbol takımlarına kaydolmasından bu yana nereye giderse gitsin topu yanından eksik etmediğini ve yeni numaralar öğrenmek için internetten sayısız video izlediğini söyledi.

Antrenörü kendisine top hakimiyeti oyunlarının videolarını gönderdiği ve ondan da karantinadaki insanları teşvik etmek amacıyla kendi videolarını çekmesini istediği için son dönemde top hakimiyeti oyunlarına daha fazla ilgi duymaya başlamış.

"HEP VİDEOLAR İZLEDİM"

Rona, becerilerini geliştirme sürecini şöyle anlatıyor: Kadın futbolcuların yeni tekniklerini ve serbest hareketlerini öğrenmek için hep videolar izledim. Top hakimiyeti oyunlarını çok seviyorum ve daima geliştirmeye ve üzerinde çalışmaya bayıldığım buna benzer becerilere sahip olduğuma inanıyorum.

Kendisi de bir kadın olan antrenörü, Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir kızın top hakimiyeti oyunlarında Guinness dünya rekoru kırdığını görmüş ve Ayzouk'un da videoya kaydederek bu rekoru kırmaya çalışmasını istemiş. Kızlar hiç tereddüt etmeden çalışmayı sürdürmüş ve sonunda da başarmışlar.

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Bu başarısını videoya kaydeden genç kadın rekorunu Guinness'e ulaştırmak ümidiyle Suriye'nin içinden ve dışından birçok medya çalışanıyla irtibat kurmuş, ancak bunların hiçbiri işe yaramamış.

Medyaya ulaşma sürecini, "Topu kaptığım gibi top hakimiyeti oyunlarında Guinnes dünya rekorunu kırmaya çalışmak için evimin yakınında bulunan al-Jalaa Sports City'nin sahasına koştum. Başaramadan defalarca denedim. Günden güne daha iyi olmaya başladım ve sonunda Birleşik Arap Emirlikleri'nden kadın bir futbolcuya ait bir dakikada top hakimiyetini kaybetmeden 86 kez sektirme Guinnes dünya rekorunu kırmayı başardım. Bu sayıyı geçtim ve 40 saniyede 93 sektirmeyi başardım" diye anlatıyor.

Kimse yardımcı olamamış, antrenörleri de kendisine pandemi şartları ve Suriye'deki kriz nedeniyle hiçbir uluslararası ekibin top hakimiyeti oyunlarında dünya rekoru kıran birisi olarak onu resmen tanımak amacıyla Suriye'ye gelemeyeceğini söylemiş.

Ayzouk, düş kırıklığı içinde, daha iyi olmak amacıyla her zaman kendisine güvendiği için kimseye bel bağlamamaya alıştığını söylüyor. Suriye'deki duruma rağmen hiçbir zaman hayallerini ve tutkusunu kaybetmeyeceğini belirtiyor.

"GENÇLERİMİZ SPORDAN UZAK KALDI"

Rona, Suriyeli gençlerin savaştan dolayı spor faaliyetlerinden uzak kalmasından derin endişe duyuyor:

"Suriye'de sporun durumu trajik. Kendime inandım ve bir gün durumun daha iyi olacağı umuduyla hep antrenman yaptım ve kendi başıma çalıştım, ama maalesef ihtiyaç duyduğum desteği görmedim bu nedenle de kendime inanmak zorundaydım, çünkü bu sporu çok seviyorum ve hiçbir zaman bırakmayacağım.

Biz gençler olarak birçok baskıyla karşılaştık ve ülkeye uygulanan yaptırımlar bizi büyük ölçüde etkileyerek birçok faaliyeti durdurdu.Bu durum daha iyi olmamıza ve ilerlememize veya yetenekli sporcular olarak ilgi görmemize engel oldu. Suriye'deki bütün gençler, tıpkı dünyanın herhangi bir ülkesindeki bütün gençler gibi hayallerini gerçekleştirebilmek için, yeteneklerine karşı bir ilgi olmamasından çok çekti. Ülkemiz çok sıkıntı çekti."