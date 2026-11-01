Okan Buruk 4-0 kazanılan maçın 11'inden 3 yıldızını yedek kulübesine çekiyor - Son Dakika
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Okan Buruk 4-0 kazanılan maçın 11'inden 3 yıldızını yedek kulübesine çekiyor

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Okan Buruk 4-0 kazanılan maçın 11\'inden 3 yıldızını yedek kulübesine çekiyor
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Okan Buruk 4-0 kazanılan maçın 11\'inden 3 yıldızını yedek kulübesine çekiyor
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Süper Lig lideri Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart karşısına RAMS Park'ta çıkmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Okan Buruk, ligdeki son maçtan farklı olarak 3 değişiklik yaparak Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs ve Barış Alper'i ilk 11'e dahil edecek.

Süper Lig'in lideri Galatasaray, gözünü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı kritik Stuttgart mücadelesine çevirdi. RAMS Park'ta Almanya temsilcisini ağırlamaya hazırlanan sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Okan Buruk, dev maçın ilk 11'ini büyük ölçüde netleştirdi.

3 DEĞİŞİKLİK OLACAK

Deneyimli teknik adamın, ligde son olarak oynanan TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasında sahaya sürdüğü kadroda 3 değişikliğe gitmesi bekleniyor. Buna göre, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs ve Barış Alper'in 11'e dönüp; Singo, Eren Elmalı ve Rafael Leao'nun yedek kulübesine çekilmesi bekleniyor.

Okan Buruk 4-0 kazanılan maçın 11'inden 3 yıldızını yedek kulübesine çekiyor

KALE VE SAVUNMA

Kalede Uğurcan Çakır görev alırken, stoper hattı Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı ikilisinden oluşacak. Beklerde ise sağda Roland Sallai, solda Ismail Jakobs sahaya çıkacak.

Okan Buruk 4-0 kazanılan maçın 11'inden 3 yıldızını yedek kulübesine çekiyor

ORTA SAHA VE FORVET

Konyaspor maçında yakalanan orta saha kurgusu korunacak. Merkezde Lucas Torreira, Gabriel Sara ve Aleksey Batrakov üçlüsü forma giyecek. Barış Alper Yılmaz ilk 11'e geri dönüyor. Kanatlarda Yunus Akgün ile Barış Alper Yılmaz görev yaparken, en ileri uçta gol yükünü Victor Osimhen üstlenecek.

Okan Buruk 4-0 kazanılan maçın 11'inden 3 yıldızını yedek kulübesine çekiyor
UEFA Şampiyonlar LigiAbdülkerim BardakcıGalatasarayOkan BurukStuttgartFutbolSporSon Dakika

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