Üye Girişi
F-35: ABD ve Çin'in deniz dibindeki uçak enkazına ulaşma yarışı - Son Dakika
BBC

F-35: ABD ve Çin'in deniz dibindeki uçak enkazına ulaşma yarışı

28.01.2022 06:17
F-35: ABD ve Çin'in deniz dibindeki uçak enkazına ulaşma yarışı

ABD Donanması, Güney Çin Denizi’nin dibindeki bir F-35C savaş uçağı enkazına Çin’den önce ulaşabilmek için zamanla yarışıyor.

ABD Donanması, Güney Çin Denizi'nin dibindeki bir F-35C savaş uçağı enkazına Çin'den önce ulaşabilmek için zamanla yarışıyor.

100 milyon dolarlık uçak Pazartesi günü USS Carl Vinson uçak gemisinden kalkarken düşmüştü.

Bu ,ABD Donanması'nın en yeni ve gizli ekipmanlarla donanmış uçağı.

Savaş uçağının enkazı uluslararası sularda olduğu için, diğer ülkelerin de enkazı çıkarması mümkün.

Bölgeye ilk ulaşan ülke, en pahalı ve son teknolojiyle donatılmış bu uçağın sırlarına hakim olabilir.

Uçak Pazartesi günü bir tatbikat sırasında, uçak gemisinin güvertesine çarparak suya düşmüş ve kazada yedi kişi yaralanmıştı.

ABD Donanması uçağın düştüğü yeri veya uçağı çıkarmanın ne kadar sürebileceğine dair bilgileri paylaşmıyor.

2016'da uluslararası bir mahkemenin aksi yöndeki kararına rağmen Güney Çin Denizi'nin neredeyse tamamında hak iddia eden ve bunu diğer ülkelere de dayatmak için son yıllarda daha aktif bir politika izleyen Çin, uçağı herkesten önce çıkarmak isteyebilir.

Ulusal güvenlik uzmanları Çin ordusunun enkazı çıkarmakla ilgilenebileceğini söylüyor.

Bölgeye en yakın ABD enkaz çıkarma gemisi ise 10 gün uzaklıkta.

Savunma uzmanı Abi Austen, bunun çok geç olacağını belirtiyor. Uçağın kara kutusunun pili o zamana kadar biteceği için enkazın yerini tespit etmek daha da zor olacak:

"ABD'nin bu enkazı geri alması hayati öneme sahip. F-35 uçan bir bilgisayar gibi. ABD Hava Kuvvetleri'nin diğer sistemlerine de bağlanıyor.

"Çin'in henüz böyle bir teknolojisi yok, bu yüzden enkaza erişmeleri bir teknolojik atılım yapmalarını sağlayabilir.

"F-35'in bağlantı teknolojilerini çözebilirlerse, uçak gemilerine karşı büyük bir avantajları olur."

F-35C'ler neden özel?

ABD Genelkurmay Başkanlığı'nın eski danışmanlarından, geçmişte NATO ve AB'de de görev yapmış diplomat Abi Austen'e göre Çin enkaza erişme hakkının olduğunu açıklarsa, bu durum ABD için bir stres testi olabilir.

Truman Project adlı düşünce kuruluşundan Çin ve güvenlik analisti Bryce Barros, Çin'in siber casusluk sayesinde halihazırda uçağın iç tasarımına dair bilgisi olabileceğini söylüyor:

"Uçağın kendisine de ulaşıp gerçek parçalarını görmek, bunların nasıl yerleştirildiğinden yola çıkarak zayıf noktalarını anlamak isteyeceklerdir."

ABD Donanması, bir enkaz kurtarma çalışmasına başladıklarını duyurdu.

Peki enkazlar nasıl kurtarılır?

ABD Donanması'nın enkaz ve dalış ekipleri savaş uçağına kesecikler bağlayıp bunların içini havayla dolduracak ve uçak yüzeye doğru çıkacak.

Fakat uçağın gövdesi tek parça halinde değilse bu işleri zorlaştıracak.

Uçağın gövdesinde roketler varsa çıkarma işlemi daha da çetrefilli hale gelecek.

Bu tip olaylar daha önce de yaşanmıştı.

1974'te Soğuk Savaş'ın zirve yaptığı bir dönemde CIA Hawaii açıklarında deniz tabanına oturmuş bir Rus denizaltısını enkazını dev bir mekanik kıskaç ile ele geçirmişti.

Ondan iki yıl önce de Çin, doğu kıyısında batan bir İngiltere denizaltısının enkazını gizlice çıkarmıştı.

2011'de Usame Bin Ladin'in evine düzenlenen operasyonda düşen ABD'nin bir "hayalet" helikopterinin de Çin tarafından ele geçirildiği düşünülüyor.

Barros "Çin'in helikopterdeki donanım ve yazılımı ele geçirdiğinden eminiz" diyor.

Guiness Rekorlar Kitabı'na giren, en derin başarılı enkaz kurtarma operasyonu ise Mayıs 2019'da ABD'nin Filipin Denizi'nde bir uçağını 5 bin 638 metre derinlikten çıkarması olmuştu.

F-35 uçağının Çin tarafından ele geçirilmesini istemeyen ABD'nin önünde bir seçenek daha var: Enkazı torpido ile parçalamak.

Fakat bu seçenek henüz gündemde değil.

F-35: ABD ve Çin'in deniz dibindeki uçak enkazına ulaşma yarışı
YORUMLAR
500

Tam Gemi Şok Denemeleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Uçak, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya F-35: ABD ve Çin'in deniz dibindeki uçak enkazına ulaşma yarışı - Son Dakika Dünya

BBC

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na saldırı anı kamerada! Yerde sürüklediler, darbettiler sonra da silahla vurdular Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na saldırı anı kamerada! Yerde sürüklediler, darbettiler sonra da silahla vurdular         
22:13
Son Dakika: İstanbul'da motosiklet, scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı yarın saat 08.00'de sona erecek Son Dakika: İstanbul'da motosiklet, scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı yarın saat 08.00'de sona erecek         
17:48
Tarihe geçecek laflar! "Ali Koç'la çalışır mısınız?'' sorusuna Aykut Kocaman'dan yanıt Tarihe geçecek laflar! "Ali Koç'la çalışır mısınız?'' sorusuna Aykut Kocaman'dan yanıt         
16:26
Öldü sanılan kişi uyanıp ayağa kalktı! O anlar kameralara yansıdı Öldü sanılan kişi uyanıp ayağa kalktı! O anlar kameralara yansıdı         
15:42
Gece kulüplerinde konsomatrislik yapan Gürcü kadın evinde ölü bulundu! Erkek arkadaşı gözaltında Gece kulüplerinde konsomatrislik yapan Gürcü kadın evinde ölü bulundu! Erkek arkadaşı gözaltında         
15:37
İlk mermiyi masa altından sıkmışlar! Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin nasıl gerçekleştiği ortaya çıktı! İlk mermiyi masa altından sıkmışlar! Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin nasıl gerçekleştiği ortaya çıktı!         
15:09
Ediz Hun'un zor anları! Fatma Girik'in tabutunu öpüp gözyaşları içinde veda etti Ediz Hun'un zor anları! Fatma Girik'in tabutunu öpüp gözyaşları içinde veda etti         
13:08
Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden Ece Erken'den ilk sözler: Buna nasıl dayanacağım? Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden Ece Erken'den ilk sözler: Buna nasıl dayanacağım?         
11:48
Almanya'nın Ukrayna'ya miğfer yardımı! Ukrayna bu yardımı 'şaka' olarak yorumlandı Almanya'nın Ukrayna'ya miğfer yardımı! Ukrayna bu yardımı 'şaka' olarak yorumlandı         
11:24
Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüyle yıkılan Ece Erken'in yılbaşında ne demişti? Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüyle yıkılan Ece Erken'in yılbaşında ne demişti?         
11:13
Doktor çiftin kanlı takı kavgası! Gelinin ses kaydı kan dondurdu: Vur, hepsini vur! Doktor çiftin kanlı takı kavgası! Gelinin ses kaydı kan dondurdu: Vur, hepsini vur!         
10:46
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünde yeni detaylar: İki el ateş edip yerde sürüklemişler Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünde yeni detaylar: İki el ateş edip yerde sürüklemişler         
10:11
7 kurşunla öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözleri "Lütfen beni kurtarın" olmuş! 7 kurşunla öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözleri "Lütfen beni kurtarın" olmuş!         
09:21
Bircan Bali, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünü gözyaşları içinde anlattı: 7 kurşunla öldürdüler Bircan Bali, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünü gözyaşları içinde anlattı: 7 kurşunla öldürdüler         
09:00
Kaza yapan sürücü şoka girdi: Keşke ben ölseydim! Kazada ölen yok! Kaza yapan sürücü şoka girdi: Keşke ben ölseydim! Kazada ölen yok!         
08:39
İstanbul'da öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Alaattin Çakıcı ile yakın ilişkisi! "Amcam" diyordu! İstanbul'da öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Alaattin Çakıcı ile yakın ilişkisi! "Amcam" diyordu!         
08:38
Son dakika! Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi Son dakika! Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi         
07:31

Son Dakika Haberleri
01:07 Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu'ndan itiraf: TEM otoyolu kapandı, inkar etmiyoruz!
00:49 Bardağı taşıran yorum! Fenerbahçeli yıldızın eşi, taraftarla birbirine girdi
00:43 Türkiye'den BM Güvenlik Konseyi'nin "Barış Gücü" kararına tepki
00:37 Tartışmalı atamaya Türkiye Uzay Ajansı'ndan yanıt geldi: Personelimiz teknik değil idari işlerin takibinde görevli
00:19 Dünyanın en zengin kulübü Marcao'yu istiyor
00:13 Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni detaylar! Polis, Drej Ali ve adamlarının peşinde
00:07 Eşinin ölümünün ardından Ece Erken'den ilk paylaşım! Cenaze detaylarını verdi
23:54 Bakan Karaismailoğlu'na İstanbul Havalimanı'nda çöken kargo tesisi soruldu!
23:43 Katar, Türkiye ve Taliban, Kabil Havalimanı'nın işletilmesinde anlaştı
23:36 Türkiye'den 16 yaş altı ve 55 yaş üstü vatandaşlar Libya'ya vizesiz gidebilecek
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2022 06:25:11. #1.11#
SON DAKİKA: F-35: ABD ve Çin'in deniz dibindeki uçak enkazına ulaşma yarışı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement