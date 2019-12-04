Son Dakika Haberleri: Dünyanın gözü Londra'daki NATO Zirvesi'nde: Liderler bir araya geliyor
Son Dakika Dünya Dünyanın gözü Londra'daki NATO Zirvesi'nde: Liderler bir araya geliyor - Son Dakika Dünya

Dünyanın gözü Londra'daki NATO Zirvesi'nde: Liderler bir araya geliyor

6 saat önce

Dünyanın gözü Londra'daki NATO Zirvesi'nde: Liderler bir araya geliyor

Dünyanın gözü Londra'daki NATO Zirvesi'nde: Liderler bir araya geliyor, System.String[]

Dünyanın gözü Londra'da, kritik bir zirve gerçekleştiren NATO üyesi ülkelerin alacağı kararlarda.


NATO'nun 70. Kuruluş yıl dönümünün de kutlandığı zirve, görüş ayrılıklarının gölgesinde başladı. Liderlerin, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti" sözlerine tepkiler sürerken, zirveye saatler kala ise ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Türkiye'ye NATO'nun Baltık devletleri ve Polonya için hazırlanan Savunma Planı'na onay vermesi için çağrıda bulundu.

Euronews.com'da Görüntüle

Londra, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 11:13 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: NATO Zirvesi sona erdi! Londra Bildirgesi yayımlandı
Son dakika: Türkiye, NATO'nun Baltık planına destek vermeyi kabul etti NATO basın toplantısına Türkiye damga vurdu NATO tarihinde ilk kez Çin'in yükselişi ele alındı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 18:01:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dünyanın gözü Londra'daki NATO Zirvesi'nde: Liderler bir araya geliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]