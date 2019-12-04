Dünyanın gözü Londra'daki NATO Zirvesi'nde: Liderler bir araya geliyor

Dünyanın gözü Londra'da, kritik bir zirve gerçekleştiren NATO üyesi ülkelerin alacağı kararlarda.



NATO'nun 70. Kuruluş yıl dönümünün de kutlandığı zirve, görüş ayrılıklarının gölgesinde başladı. Liderlerin, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti" sözlerine tepkiler sürerken, zirveye saatler kala ise ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Türkiye'ye NATO'nun Baltık devletleri ve Polonya için hazırlanan Savunma Planı'na onay vermesi için çağrıda bulundu.