Duru, Samimi ve Yetenekli Nehir Erdoğan
22 dakika önce
Reyting rekorları kıran İkizler Memo - Can dizisinde Melek'i oynayan Nehir Erdoğan MAG Şubat sayısının konuğu oldu.
Duru güzelliğiyle büyüleyen; samimiyeti, hayata bakışı ve yeteneğiyle farkını ortaya koyan oyucu, çekimlerdeki yüksek enerjisiyle ve verdiği içten cevaplarla kendine hayran bıraktı.
Bir dönem gençliğinin hafızalarına kazınan usta isimlerinin de olduğu "Koçum Benim" projesinde, Tarık Akan ile oynama fırsatı bulan, yayınlandığı dönemde Yunanistan ve Türkiye'de büyük ses getiren Yabancı Damat dizisinin Nazlı karakterine hayat veren Nehir Erdoğan, MAG'a özel açıklamalarda bulundu.Şu an reyting rekorları kıran ""İkizler Memo-Can" dizisinde bambaka bir Nehir Erdoğan ile karşılaştığımız oyuncu "Çok kıymetli oyuncularla çalışma fırsatım oldu, bu zamana kadar. Şu anda da Özgürcan Çevik'le oynamaya bayılıyorum" dedi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 04:28 Kaynak: Bültenler
Son Dakika! YÖK'ten, Gayriresmi Üniversite Uyarısı: Diplomaları Geçersiz Olacak
Dünyaca Ünlü Markaları Bünyesinde Barındıran Giyim Devi, Konkordato İlan Etti
Askere Giden Genç, Kendisi İçin Metrelerce Kuyruk Oluşturan 200 Kişinin Elini Öpüp Helallik İstedi
Son Dakika! AK Parti'den MHP ile Ortak Miting Açıklaması: İki Büyükşehirde Yapılabilir