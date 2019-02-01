Duru, Samimi ve Yetenekli Nehir Erdoğan

Duru güzelliğiyle büyüleyen; samimiyeti, hayata bakışı ve yeteneğiyle farkını ortaya koyan oyucu, çekimlerdeki yüksek enerjisiyle ve verdiği içten cevaplarla kendine hayran bıraktı.

Bir dönem gençliğinin hafızalarına kazınan usta isimlerinin de olduğu "Koçum Benim" projesinde, Tarık Akan ile oynama fırsatı bulan, yayınlandığı dönemde Yunanistan ve Türkiye'de büyük ses getiren Yabancı Damat dizisinin Nazlı karakterine hayat veren Nehir Erdoğan, MAG'a özel açıklamalarda bulundu.Şu an reyting rekorları kıran ""İkizler Memo-Can" dizisinde bambaka bir Nehir Erdoğan ile karşılaştığımız oyuncu "Çok kıymetli oyuncularla çalışma fırsatım oldu, bu zamana kadar. Şu anda da Özgürcan Çevik'le oynamaya bayılıyorum" dedi.