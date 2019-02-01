Son Dakika Haberleri: Duru, Samimi ve Yetenekli Nehir Erdoğan

Duru, Samimi ve Yetenekli Nehir Erdoğan

22 dakika önce

Reyting rekorları kıran İkizler Memo - Can dizisinde Melek'i oynayan Nehir Erdoğan MAG Şubat sayısının konuğu oldu.

Duru, Samimi ve Yetenekli Nehir Erdoğan, System.String[]

Duru güzelliğiyle büyüleyen; samimiyeti, hayata bakışı ve yeteneğiyle farkını ortaya koyan oyucu, çekimlerdeki yüksek enerjisiyle ve verdiği içten cevaplarla kendine hayran bıraktı.

Bir dönem gençliğinin hafızalarına kazınan usta isimlerinin de olduğu "Koçum Benim" projesinde, Tarık Akan ile oynama fırsatı bulan, yayınlandığı dönemde Yunanistan ve Türkiye'de büyük ses getiren Yabancı Damat dizisinin Nazlı karakterine hayat veren Nehir Erdoğan, MAG'a özel açıklamalarda bulundu.Şu an reyting rekorları kıran ""İkizler Memo-Can" dizisinde bambaka bir Nehir Erdoğan ile karşılaştığımız oyuncu "Çok kıymetli oyuncularla çalışma fırsatım oldu, bu zamana kadar. Şu anda da Özgürcan Çevik'le oynamaya bayılıyorum" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 04:28 Kaynak: Bültenler

Memo Can, Nehir Erdoğan, Güncel
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