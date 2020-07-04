Durumu kötü olan üniversite öğrencilerine fuhuş yaptırıyor iddiası: 17 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Durumu kötü olan üniversite öğrencilerine fuhuş yaptırıyor iddiası: 17 kişi adliyeye sevk edildi

Durumu kötü olan üniversite öğrencilerine fuhuş yaptırıyor iddiası: 17 kişi adliyeye sevk edildi Adana'da fuhuş şebekesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 12'si kadın 17 zanlı adliyeye sevk edildi Zanlılardan Matematik bölümü öğrencisi G.

Durumu kötü olan üniversite öğrencilerine fuhuş yaptırıyor iddiası: 17 kişi adliyeye sevk edildi

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Adana'da fuhuş şebekesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 12'si kadın 17 zanlı adliyeye sevk edildi

Zanlılardan Matematik bölümü öğrencisi G.B adlı kadının şebekenin üniversite sorumlusu olduğu, maddi durumu iyi olmayan öğrencilerin fotoğraflarını whatsapp üzerinden erkeklere gönderip fuhuş yaptırdığı ortaya çıktı

ADANA - Adana'da fuhuş şebekesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 12'si kadın 17 zanlı adliyeye sevk edilirken, kendisi de üniversite öğrencisi olan zanlılardan birinin, maddi durumu iyi olmayan üniversite öğrencilerinin fotoğraflarını whatsapp üzerinden erkeklere gönderip fuhuş yaptırdığı öne sürüldü.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte yaşı küçük çocukların fuhşa zorlandığı bilgisine ulaşması üzerine harekete geçti. 3 ay boyunca teknik ve fiziki takip sonucu şebeke üyelerinin adreslerini belirleyen ekipler, savcılığın yakalama çıkartmasının ardından 30 Haziran'da şafak vakti operasyon düzenledi. Şüphelilerin adreslerine yapılan baskınlarda, 20'si kadın 33 şüpheli gözaltına alındı.

"Matematik öğretmenliğinde okuyor fuhuş yaptırıyor"

Polisin yaptığı 3 aylık takipte şebekenin liderliğini G.B. isimli bir kadının yaptığı kadının erkeklere kadın ayarlayıp komisyon aldığı telefonunda fuhuş yapacak kadınları katolog haline getirip kadın isteyen erkeklere bu fotoğrafları gönderip beğenmelerini sağladığı öne sürüldü. Ayrıca üniversitede matematik öğretmenliğinde okuyan B.E.'nin de şebekenin üniversite sorumlusu olduğu, maddi durumu iyi olmayan paraya ihtiyacı olan öğrencileri bulup bunlara fuhuş yapmaları halinde para kazanacaklarını söyleyip fuhuş yapmaya ikna ettiği ve daha sonra fuhuş yapmaları için aracı olduğu iddia edildi. Ayrıca B.E.'nin üniversiteli genç kızların fotoğraflarını whatsapp üzerinden erkeklere gönderip kim hangisini beğenirse o kişiye kızları gönderdiği öne sürüldü.

"Yaşı küçük kızlara fuhuş yaptırıyor"

H.Y. isimli bir kadının ise yine parayı ihtiyacı olan ve kimsesiz yaşı küçük kızları bularak fuhuşa sürüklediği öne sürüldü. Zanlının, müşterilere kızların yaşı küçük olduğunu söylemediği bu yöntemle 4 kız çocuğuna fuhuş yaptırdığı iddia edildi. Şebekede anne K.D. ve oğlu H.Ç.'nin de olduğu, çocuğun müşteri bulduğu, annenin ise fuhuş yapmaları için yer sağladığı ileri sürüldü. Ayrıca yaşı küçük iki kızın da fuhşa aracılık ettiği öne sürüldü. 33 zanlıdan 16'sı emniyette alınan ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılırken 17 zanlı sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 10:08 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Durumu kötü olan üniversite öğrencilerine fuhuş yaptırıyor iddiası: 17 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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