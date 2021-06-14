Düşerken "Lütfen" diyerek ağlamış! Ukraynalı model Anzelika'nın son anları kamerada - Son Dakika

Sancaktepe Abdurrahmangazi Mahallesi'ndeki lüks bir sitede Ukraynalı fotomodel Anzelika Srabiants'ın ünlülerin köpek eğitmeni sevgilisi Burak Ercan ile yaşadığı evin balkonundan düşüp, ölmesiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

ÖNCE KAVGA ETTİLER SONRA OLAY YAŞANDI

Anzelika Srabiants ve sevgilisi, eğlenmek için Ataşehir'de bulunan bir restorana gidip, yemek yedi. Alkol alan çift, Ercan'ın iddialarına göre kıskançlık krizine girdi. Eve dönmek için taksiye binen çift tartışmaya başladı. Ukraynalı model, Ercan'a yumruk atarak, kaşını yardı. Çift eve vardıktan sonra da olay gerçekleşti.

"YUKARIYA ÇEKMEK İSTEDİM AMA BAŞARAMADIM"

Genç kadının ölümünün ardından Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan ve sevk edildiği adliyede, 'kasten öldürme' suçundan tutuklanan Burak Ercan ifadesine, "Anzelika Srabiants kız arkadaşım olur. Akşam Ataşehir'de bulunan bir restorana giderek, yemek yedik. Daha sonra da alkol aldık. Bu sırada kıskançlık nedeniyle tartışmaya başladık. Restorandan çıktıktan sonra taksiye bindik. Bu sırada da tartışma devam etti. Anzelika bana yumruk attı. Kaşımı yardı. Kendi evime gitmek istiyorum dediğinde de taksiden indik. Anzelika ayakkabısını çıkararak, koşmaya başladı. Ben de peşinden gittim. İkna ederek benim evime gitmek için taksiye bindik. Eve geldiğimizde de tartışma devam etti. Ben de lavaboya girdim. Çıktığımda balkondan kendini sarkıttığını gördüm. Hemen cep telefonu videosunu açarak, kayıt yapmaya başladım. Sonra ben de balkona giderek yukarıya çekmek istedim ancak başaramadım. Beşinci kat balkondan aşağı düştü" dedi.

UKRAYNALI MODEL SON ANLARINDA "LÜTFEN" DİYE YALVARMIŞ

Öte yandan Ukraynalı fotomodel Anzelika Srabiants'ın köpek eğitmeni sevgilisi Burak Ercan ile yaşadığı evin balkonundan düşüp, ölmesiyle ilgili görüntüler ortaya çıktı. Cep telefonuyla çekilen 2 dakika 9 saniyelik görüntülerde, Burak Ercan'ın "Bak ben bir şey yapmıyorum. Come, come, come (gel)" dediği duyulurken, Ukraynalı model Srabiants'ın balkon tırabzanlarında asılı olduğu görülüyor. Sonrasında görüntü açısı siyaha dönüşürken, kadının ağlamaklı bir şekilde konuştuğu duyuluyor. Ukraynalı modelin "Please, please I can not please (Lütfen, lütfen yapamıyorum, lütfen)" şeklinde ağlayarak yardım istediği duyuluyor. 2 dakikalık görüntülerin sonunda ise düşme sesi duyulurken, devamında modelin sesi kesiliyor.