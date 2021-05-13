Düştüğü derede 5 gün boyunca ölüm kalım mücadelesi veren adam, kurtulunca ilk iş maske istedi - Son Dakika

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Kışla Mahallesi'nde halk arasında "Kadın Yarı" olarak tabir edilen dere yatağına giden 68 yaşındaki Mehmet Tığ adlı vatandaş, dengesini kaybederek 20 metre derinliğe düştü.

5 gün boyunca sesini kimseye duyuramayan talihsiz adamın, kargının ucuna bağladığı pet şişeden su içerek hayatta kaldığı öğrenildi.

SAĞ AYAĞI KIRIK VE BİTKİN HALDE BULUNDU

Önceki gün saat 12.00 sıralarında ağaçlarla kaplı dere yatağının dibinden "yardım edin" seslerini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri kısa sürede Mehmet Tığ'ın bulunduğu yeri belirledi. Sağ ayağı kırık ve bitkin halde bulunan Tığ'ın bilincinin açık olduğu görülürken, 20 metre derinlikteki yaşlı adam ekipler tarafından kendisine uzatılan merdivenle yukarı doğru çıktı.

VİNÇ YARDIMIYLA SEDYE İNDİRİLDİ

Talihsiz adamın düştüğü yerin sık ağaçlarla kaplı olması nedeniyle itfaiye ekiplerinin giremediği bölgeye bir erle kaşık sedye indirdi. Kaşık sedyeye itinayla bağlanan Mehmet Tığ, itfaiye ekibi eşliğinde vinçle yukarı çıkarıldı.

KURTULUNCA MASKE İSTEDİ

Sağlık durumu iyi olduğu gözlenen Mehmet Tığ, polisin sorularına cevap verdi. Tığ, etrafındaki kalabalığı görünce kendisine yardım eden bir arkadaşından maske istedi. Maskesini takan Tığ, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Diğer yandan Mehmet Tığ'ın son durumunun iyi olduğu ve ayağındaki kırık için hızlı şekilde tedaviye başlandığı öğrenildi.