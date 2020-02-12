Düzce'de kar sonrası sağanak, heyelan ve su baskınlarına yol açtı - Son Dakika

DÜZCE'nin Gölyaka ilçesinde, kar yağışının ardından gelen sağanak yağış, bölgede heyelan ve su baskınlarına neden oldu.

Kentte karın ardından yağan yağmur nedeniyle Gölyaka'ya bağlı Hacıyakup köyü ile Gölormanı köyü yolu arasında heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Ekiplerin çalışamasıyla yol trafiğe açılırken, jandarma bölgede araçların gecişini kontrollü sağlıyor.