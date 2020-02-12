Düzce'de kar sonrası sağanak, heyelan ve su baskınlarına yol açtı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Düzce'de kar sonrası sağanak, heyelan ve su baskınlarına yol açtı - Son Dakika

Düzce'de kar sonrası sağanak, heyelan ve su baskınlarına yol açtı

6 saat önce

DÜZCE'nin Gölyaka ilçesinde, kar yağışının ardından gelen sağanak yağış, bölgede heyelan ve su baskınlarına neden oldu.

Düzce'de kar sonrası sağanak, heyelan ve su baskınlarına yol açtı, System.String[]

DÜZCE'nin Gölyaka ilçesinde, kar yağışının ardından gelen sağanak yağış, bölgede heyelan ve su baskınlarına neden oldu.

Kentte karın ardından yağan yağmur nedeniyle Gölyaka'ya bağlı Hacıyakup köyü ile Gölormanı köyü yolu arasında heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Ekiplerin çalışamasıyla yol trafiğe açılırken, jandarma bölgede araçların gecişini kontrollü sağlıyor.

Kar ve yağmur sonrası Kaynaşlı ilçesinde ise birçok evin bahçesi sular altında kaldı. Üçköprü köyünde 7 kişilik Kurt ailesinin kaldığı evi su bastı. Sabaha karşı su baskınına maruz kaldıklarını söyleyen İskender Kurt, "Ormanda kanalların kapanması nedeniyle evi su bastı. Zor durumdayız. Yağmur ve rögarların kapalı olması evimize su basmasına neden oldu. Biz evde 7 kişi yaşıyoruz. Şu an ailem amcamlarda. 40 santim suda uyandık. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Gerekenlerin yapılmasını istiyoruz" dedi.


Gölyaka, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 01:05 Kaynak: DHA
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