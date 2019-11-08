Son Dakika Haberleri: E-5'te ilginç görüntü, görenler dönüp bir daha baktı
Son Dakika Güncel E-5'te ilginç görüntü, görenler dönüp bir daha baktı

E-5'te ilginç görüntü, görenler dönüp bir daha baktı

6 saat önce

5 karayolunda seyir halindeki aracın üzerinde beyaz güvercini gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

E-5 karayolunda seyir halindeki aracın üzerinde beyaz güvercini gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Görenlerin dönüp bir daha baktığı güvercin bir süre araç üzerinde durduktan sonra uçarak gözden kayboldu.

Şirinevler E-5 karayolu üzerinde kameralara yansıyan görüntülerde beyaz bir araç üzerindeki güvercin ilginç görüntülere sahne oldu. Topkapı istikametinde seyir halindeki aracın üzerine beyaz bir güvercin kondu. Bir süre araç üzerinde yolculuk yapan güvercin trafikteki diğer sürücüleri hayrete düşürdü. Araç sürücüsü belli ki sevimli kaçak yolcusunun farkına bile varmadı.Beyaz güvercin bir süre sonra uçarak gözden kayboldu.Görenlerin dönüp bir daha baktığı o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

(Selim Bayraktar/İHA)

E-5'te ilginç görüntü, görenler dönüp bir daha baktı

Araç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:15 Kaynak: İHA
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