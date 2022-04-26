AFYONKARAHİSAR - Eber Gölü yükselen su seviyesiyle hareketlendi - Son Dakika
Üye Girişi

AFYONKARAHİSAR - Eber Gölü yükselen su seviyesiyle hareketlendi

26.04.2022 10:50
AFYONKARAHİSAR - Eber Gölü yükselen su seviyesiyle hareketlendi

Afyonkarahisar'daki Eber Gölü'nün son yıllarda küresel iklim değişikliğine bağlı kuraklık ile vahşi sulama nedeniyle önemli ölçüde çekilen su seviyesi, kış ayında düşen karların erimesi ve ilkbahar yağışlarıyla arttı.

Afyonkarahisar'daki Eber Gölü'nün son yıllarda küresel iklim değişikliğine bağlı kuraklık ile vahşi sulama nedeniyle önemli ölçüde çekilen su seviyesi, kış ayında düşen karların erimesi ve ilkbahar yağışlarıyla arttı.

Bolvadin, Çay ve Sultandağı ilçeleri arasındaki 125 kilometrekarelik Eber Gölü, barındırdığı kuş türleri ve biyoçeşitlilikle dikkati çekiyor.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen Akarçay havzasındaki Eber Gölü, küresel ısınmaya bağlı kuraklık ve insanların bölgedeki su kaynaklarını bilinçsiz kullanılması sonucu her geçen yıl çekildi.

Su seviyesindeki düşüş nedeniyle gölden balıkçılık, kamış üretimi ve avcılık yaparak ekonomik gelir elde eden bölge halkı da zor günler geçirmeye başladı.

Bölgeye kış mevsiminde düşen yağan karların erimesi ile ilkbahardaki yağışlar, Eber Gölü'nün su miktarını artırdı.

"Gölün su hacmi 3-4 kat artmış durumda"

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Doğa Koruma ve Biyoizlem Araştırma Merkezi (DOKOBİM) Müdürü Prof. Dr. Uğur Cengiz Erişmiş, AA muhabirine, son yıllarda kuraklık nedeniyle zor günler geçiren Eber Gölü'ne yağışların adeta can suyu olduğunu söyledi.

Geçen yıl yaz aylarında gölün su seviyesinin en dip seviyeleri gördüğünü aktaran Erişmiş, "Eber Gölü'ndeki su seviyesindeki artış, 2021'nin yaz mevsimine göre oldukça yüksek. Gölün su hacmi 3-4 kat artmış durumda. Bunu göldeki hayvan çeşitliliğinden de görebiliyoruz. Geçen yıl biz buraya geldiğimizde kuş dahi gözlemlememiştik ve durum çok kötüydü. Kuş yönündeki çeşitlilik geçen yıldan çok daha fazla." diye konuştu.

-"Geçen yıl Eber Gölü çevresinde 2,5 kilometrelik çekilme söz konusuydu"

Erişmiş, mevcut su hacminin korunması halinde Eber Gölü'nün çok daha fazla canlanacağını, 10-15 yıl önceki eski haline dönebileceğini dile getirdi.

Koruyuculuk anlamda bölge halkına çok büyük görev düştüğünü anlatan Erişmiş, "Geçen yıl Eber Gölü çevresinde 2,5 kilometrelik çekilme söz konusuydu. Şimdi biz böyle bir kurak alana rastlamadık. Rahat bir şekilde göle girdik. İnşallah, önümüzdeki yıllarda da bu suyu korumayı umut ediyoruz. " diye konuştu.

Bölgede Alan Kılavuzluğu yapan Kadir Ateş de geçen yılın eylülünde Eber Gölü'nde yürüyerek gezdiği alana, bugün tekneyle girdiğini, su seviyesinin arttığını ifade etti.

YORUMLAR
500
DİYARBAKIR - Kuraklık tehlikesi yaşayan Devegeçidi Baraj Gölü'ne bir başka barajdan su takviyesi DİYARBAKIR - Kuraklık tehlikesi yaşayan Devegeçidi Baraj Gölü'ne bir başka barajdan su takviyesi 'Gölümüz kurtulsun' çağrıları yapan muhtarın, 15 dönümlük göl alanını tarım amaçlı kullandığı ortaya çıktı 'Gölümüz kurtulsun' çağrıları yapan muhtarın, 15 dönümlük göl alanını tarım amaçlı kullandığı ortaya çıktı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AFYONKARAHİSAR - Eber Gölü yükselen su seviyesiyle hareketlendi - Son Dakika


Son Dakika
12:15 Kağıt toplayıcısı iki kadın yer konusunda anlaşamayıp saçları kanayana kadar kavga etti!
12:08 Mısır'da yeni bir tarihi hazine bulundu! Zeus tapınağının kalıntıları gün yüzüne çıktı!
12:06 Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen Osman Kavala kimdir? İşte merak edilen soruların yanıtı
12:05 Kuzey Kore'de gece yarısı askeri tören! Nükleer silahlarla gövde gösterisi yaptılar!
12:01 Oyuncu Alec Baldwin'in görüntü yönetmenini öldürdüğü olayda yeni detay! Görüntüler aylar sonra ortaya çıktı
11:59 Nükleer savaş uyarısı yapan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Zelenski müzakere ediyormuş gibi yapıyor, iyi bir aktör
11:57 Çorlu'da 23 Nisan'da açılan Masal Park, ertesi gün kapandı
11:32 Devlet Bahçeli'den, PKK elebaşı Duran Kalkan'ın tehdit gibi sözlerine sert cevap: Bir yiğidimiz leşini yere serecek
11:21 HDP'li Garo Paylan'ın skandal "soykırım" kanun teklifine Bahçeli'den sert sözler: Bu fitnecinin TBMM'de yer alması zuldür
11:16 Haftanın ikinci gününe yükselişle başlayan dolar 14,79 seviyelerinde işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2022 12:25:57. #1.11#
SON DAKİKA: AFYONKARAHİSAR - Eber Gölü yükselen su seviyesiyle hareketlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement