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ECOWAS, Burkina Faso'nun üyeliğini askıya aldı - Son Dakika

ECOWAS, Burkina Faso'nun üyeliğini askıya aldı

28.01.2022 18:23
ECOWAS, Burkina Faso'nun üyeliğini askıya aldı

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), 24 Ocak'ta askerin yönetime el koyduğu Burkina Faso'nun üyeliğini askıya aldı.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), 24 Ocak'ta askerin yönetime el koyduğu Burkina Faso'nun üyeliğini askıya aldı.

ECOWAS, Burkina Faso'daki darbenin ardından çevirim içi şekilde olağanüstü bir zirve düzenledi.

Topluluktan yapılan açıklamada, ülkenin ECOWAS üyeliğinin askıya alındığı belirtilerek, cuntaya da 24 Ocak'tan beri alıkonulan devrik lider Roch Christian Kabore'nin derhal serbest bırakılması çağrısı yapıldı.

Zirvede şimdilik herhangi bir yaptırım kararı alınmazken, ECOWAS misyonunun yarın başkent Vagadugu'ya gideceği de kaydedildi.

ECOWAS, durumu değerlendirmek üzere 3 Şubat'ta yeniden toplanacak.

İlk demokratik seçimlerle başa gelmişti

Fransa'dan bağımsızlığını kazandığı 1960'dan bu yana 7 askeri darbe yaşanan ülkede 64 yaşındaki Kabore, 2015'te ilk kez düzenlenen demokratik seçimlerle başa gelmişti.

Kabore, 2020'de 2'inci dönemine seçilmiş ve terörle mücadelede etkin mücadele sözü vermişti.

Hükümet, komşu ülke Mali'deki El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist grupların 2015'ten bu yana ülkenin kuzey ve doğusunda düzenlediği saldırılar nedeniyle sıkça eleştirilir olmuştu.

Kabore, terörle daha etkin mücadele için bir dönem kendisinin Savunma Bakanı olarak atasa da kamuoyunda giderek artan eleştirilerin önüne geçemedi.

Son olarak Kasım 2021'de ülkenin Inata bölgesine düzenlenen saldırıda 49 askerin yaşamını yitirmesi Kabore yönetimine karşı bardağı taşıran son damla olmuştu.

Bunun üzerine bir grup asker, 24 Ocak Pazartesi günü yönetime el koyduğunu açıklamış ve devlet televizyonundan darbe bildirisi okunmuştu.

Kendilerine "Kurtuluş ve Restorasyon için Yurtsever Hareket (MPSR)" adını veren grubun liderinin Yarbay Paul-Henri Sandaogo Damiba olduğu duyurulmuştu.

Burkina Faso'da asker tarafından alıkonulan Cumhurbaşkanı Kabore daha sonra istifa etmişti.

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Togo Cumhuriyeti, Burkina Faso, Batı Afrika, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ECOWAS, Burkina Faso'nun üyeliğini askıya aldı - Son Dakika


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