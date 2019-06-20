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Edirne'de minibüs traktöre çarptı 6 yaralı

53 dakika önce

Edirne'de minibüs traktöre çarptı 6 yaralıEdirne'de yolcu minibüsünün önünde seyreden traktöre arkadan çarpmasıyla meydana gelen kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Edirne'de minibüs traktöre çarptı 6 yaralı
Edirne'de yolcu minibüsünün önünde seyreden traktöre arkadan çarpmasıyla meydana gelen kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.
Kaza, Edirne-Havsa ilçesi karayolunun Sazlıdere mevkisinde bugün öğleden sonra meydana geldi. Cengiz Çokkerse yönetimindeki 34 AAB 870 plakalı minibüs, önünde seyreden Hüseyin Deveci'nin kullandığı 09 ABY 65 plakalı buğday yüklü traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle minibüsün ön kısmında hasar meydana gelirken, içinde bulunan yolculardan bazıları araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine ambulanslar ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri araç içinden çıkarılan yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdü. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
Kazadan yara almadan kurtulan arkasına 3 ayrı römork bağladığı traktör sürücüsü Hüseyin Deveci, yolun kenarında seyrederken arkadan gelen minibüsün çarptığını söyledi. Deveci, Yolun kenarından yavaş şekilde gidiyordum, arkadan gelen minibüs çarptı. Minibüste yaralananlar oldu. Onları ambulanslarla hastaneye götürdüler. Böyle bir kaza olmasına üzüldüm dedi.
Edirne'de minibüs traktöre çarptı 6 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 03:48 Kaynak: DHA
Edirne, Güncel
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