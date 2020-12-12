Edirne'de TIR devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

EDİRNE'de, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, girdiği virajda kontrolden çıkıp devrilen TIR'ın şoförü Ahmet Uzunoğlu yaralandı.

Kaza, Güney Otoban bağlantı yolunda meydana geldi. Ahmet Uzunoğlu yönetimindeki 22 AAY 897 plakalı toprak yüklü TIR, Güney Otoban bağlantı yolu girişinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayarak devrildi. TIR'da sıkışan yaralı Ahmet Uzunoğlu, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. İlk müdahalenin ardından ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Uzunoğlu'nun durumunun iyi olduğu bildirildi.Kaza nedeniyle kapanan karayolu, TIR'ın çekiciyle kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.