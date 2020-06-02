Edirne'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında gıda ürünleri üreten ve satan işletmelere hijyen seti dağıtıldı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz, normalleşme süreciyle iş yerlerini açan esnafı ziyaret etti.

Lokanta, restoran, kafe, büfe ve kahvelere içerisinde maske, dezenfektan ve kolonya olan hijyen seti dağıtıldı.

Gürkan, yaptığı açıklamada, Edirne'nin salgınla mücadele sürecini ahenk ve uyumla sürdürdüğünü söyledi.

Devletin tüm kurumlarının vatandaşa ulaştığını belirten Gürkan,"Bu bağlamda Edirne'de 85 bin haneye kapı kapı gezerek el dezenfektanı, maske ve kolonya dağıttık. Geçtiğimiz günlerde berber ve kuaförlerimiz açıldı, onlara da hijyen paketi dağıttık. Bugün de esnaf odaları birlik başkanımızla beraber şehrimizdeki bin 700 lokanta, kafe, restoran, kahve ve gıda satan büfelere iş yerlerine içerisinde 50'lik bir paket maske, el dezenfektanı ve kolonya olan hijyen paketi dağıtıyoruz." diye konuştu.

Gürkan, maskesiz olan bazı esnafları da uyardı.

-Yol yapım ve yenileme çalışmaları olacak

Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, ilçe genelinde yol yapım ve yenileme çalışması başlatıldığını bildirdi.

Ormankıran, yaptığı yazılı açıklamada, zaman içinde bozulan yollar ve kaldırımların yenilendiğini belirtti.

Çalışmaların aralıksız süreceğini aktaran Ormankıran, "Kilitli parke taşı döşeme çalışmalarımız başlamıştır. İnşallah en kısa süre içerisinde ilçemizin alt yapısı tamamlanan tüm bozuk yollarını yapacağız. İlçemizin güzel insanları her şeyin en iyisine layık düşüncesiyle çalışmalarımız devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Esnaflara dezenfektan dağıtıldı

Enez Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadelesi kapsamında bir süredir kapalı olan ve dükkanlarını yeniden açan esnaflara dezenfektan dağıttı.

Belediye Başkanı Özkan Günenç, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs salgınıyla mücadelede gerekli önlemleri aldıklarını belirtti.

Dükkanlarını açan esnaflara Edirne Valiliğince gönderilen dezenfektanların ulaştırıldığını aktaran Günenç, "Esnaflarımıza hayırlı işler diliyorum. Vatandaşlarımızın sağlığı için gerekli olan her şeyi yapmaya devam edeceğiz." dedi.