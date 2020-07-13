Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

Edirne'den kısa kısa

İYİ Parti Edirne İl Başkanı Ekrem Demir, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

İYİ Parti Edirne İl Başkanı Ekrem Demir, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

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Partisinin 2. Olağan Kongresi'nde tekrar il başkanlığına seçilen Ekrem Demir, beraberindeki partililerle Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Demir, delegelerin kendisini tekrar il başkanlığı görevine layık gördüğünü belirterek, parti mensuplarına teşekkür etti.

ETTD Ayçiçeği Foto Safari etkinliği

Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği'nin (ETTD) organize ettiği "2. Edirne Ayçiçeği Tarla Manzaraları Foto Safari" etkinliği gerçekleştirildi.

ETTD'den yapılan açıklamaya göre, Trakya'nın vazgeçilmez simgelerinden olan ayçiçeğini ve ayçiçeği tarlalarının görselliğini ön plana çıkarmak amacıyla düzenlenen "Edirne Ayçiçeği Tarla Manzaraları Foto Safari" etkinliği bu yıl 2. kez gerçekleşti.

40 kişilik ekip Edirne'nin merkez köyleri Hıdırağa, Menekşesofular, Büyükdöllük, Yolüstü, Büyükismailçe, Uzgaç ve Eskikadın köylerinde önceden belirlenen tarla platolarında çeşitli temalar ve tarla manzaraları üzerinden fotoğraf çekimi yaptı.

Ekrem Demir, İYİ Parti, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 15:49 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
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