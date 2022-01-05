Türk Tarih Kurumu, Trakya Üniversitesi'ne kitap bağışında bulundu.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk Tarih Kurumu, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı'na bağlı olan Merkez Kütüphaneye 335 kitap bağışladı.

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Doç. Dr. Nurten Çetin, bağışlanan yayınların akademisyen, öğrenci ve araştırmacıların çalışmalarına büyük bir katkı sağlayacağını belirtti.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da Türk Tarih Kurumu ile yakın iş birliklerinin artarak devam edeceğine inandığını belirterek, Kurum Başkanı Prof. Dr. Birol Çetin'e desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Mezunlarımız anlatıyor paneli

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından "Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Mezunlarımız Anlatıyor" paneli düzenlendi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, panelde üniversite öğrencileri ile çeşitli kurum ve kuruluşlarda çalışan mezunlar bir araya geldi.

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Başkanı Doç. Dr. Aylin Gürbüz moderatörlüğünde gerçekleşen panelde, mezunlar "Başkan Olmak", "Öğretim Elemanı Olmak", "Öğretmen Olmak", "Öğrenci Olmak" ve "Grafik Tasarımcı Olmak" başlıklarında meslek hayatı boyunca yaşadıkları deneyimleri öğrencilere aktardı.