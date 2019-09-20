Edirne evde tartıştığı annesini karnından bıçaklayarak öldürdü

Evde tartıştığı annesini karnından bıçaklayarak öldürdü

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde Mustafa Erdem Özkaya (37) birlikte yaşadığı annesi Esin Özkaya'yı (62) çıkan tartışma sonucu karnından bıçaklayarak ağır yaraladı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Özkaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Olay, dün gece, saat 01.00 sıralarında Aşağı Zaferiye Mahallesi Anafartalar Caddesi'ndeki apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Erdem Özkaya, aynı evde yaşadığı annesi Esin Özkaya ile bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa Erdem Özkaya, mutfaktan aldığı ekmek bıçağını annesinin karnına sapladı. Kadın, kanlar içerisinde yere yığılırken, pişman olan Mustafa Erdem Özkaya, 112'yi arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı kadın ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Mustafa Erdem Özkaya ise polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. Hastane morguna konulan Esin Özkaya'nın cansız bedeni, savcı ve polisin incelemesinin ardından otopsi için Edirne Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Mustafa Erdem Özkaya, emniyetteki işlemlerinin ardından Keşan Adliyesi'ne sevk edildi.