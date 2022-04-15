Edirne Valisi Ekrem Canalp, huzurevi sakinleriyle iftarda buluştu - Son Dakika

Edirne Valisi Ekrem Canalp, huzurevindeki iftar programına katıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce huzurevi bahçesinde iftar programı düzenlendi.

Programa katılan Vali Canalp ve eşi Dr. Ayten Canalp, iftar saati öncesi huzurevi sakinleriyle sohbet etti.

Akşam ezanının okunmasıyla yapılan duanın ardından hep birlikle oruçlar açıldı.

Canalp, burada yaptığı konuşmada, her fırsatta huzurevine ziyarete geldiğini belirterek, "Açık havada iftar yapmak çok güzel. Her zaman yaşlılarımızın yanındayız." dedi.

Programa, Edirne Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, Çalışma ve İş Kur İl Müdürü Şengül Çildam, İletişim Başkanlığı Edirne Bölge Müdürü Uğur Ülgen, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek, Edirne Huzurevi Müdürü Sebahattin Bilgiç ve Edirne Çevre Koruma Vakfı Müdürü Ali Eraslan katıldı.