Efeler turladı

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Erkek Voleybol Takımı, AXA Sigorta Kupa Voley birinci tur rövanş maçında İnegöl Belediyespor'u 25-19, 25-21, 25-19 setlerle önce 3-0 ardından altın sette 15-10 geçerek çeyrek finale yükseldi.



İlk maçı 3-1 kaybetmenin dezavantajıyla maça başlayan yeşil-beyazlılar, ilk sette rakibini bloklarla durdurdu. Köşelerde Alisson ile etkili hücumlar yakalayan Bursa ekibi, seti 25-19 önde bitirerek setlerde 1-0 öne geçti. Maçın ikinci setinde servis hataları yapan Bursa Büyükşehir Belediyespor son bölümlere kadar seti geriden takip etse de Boğaçhan'ın etkili paslarını iyi değerlendiren yeşil-beyazlılar bu seti de 25-21 ile önde geçti (2-0).



Maçın üçüncü setinde de file üstünlüğünü yakalayan Bursa Büyükşehir Belediyespor oldu. Sharifi, Alisson ve Uğur ile hücumlardan sonuç alan yeşil-beyazlılar seti 25-19 alırken maçı 3-0 ile altın sete taşıdı.



Maçın altın setinde Bursa Büyükşehir Belediyespor etkili bloklarıyla saha değişimine 8-4 önde girdi. Yeşil-beyazlılar saha değişiminin ardından yaptığı hücum hatalarıyla farkı açmakta zorlandı (9-8). Tecrübeli oyuncu Leonel Marshall'ın oyuna girmesiyle hücumda yeniden etkinlik sağlayan Büyükşehir'in Efeleri üst üste sayılar buldu ve altın seti 15-10 kazanarak tur atlayan taraf oldu. - BURSA