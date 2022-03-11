Eflani'de "Bitki Zararlıları ile Mücadele" kursu başladı - Son Dakika

Eflani Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Eflani Halk Eğitim Merkezinin düzenlediği "Bitki Zararlıları ile Mücadele" kursu başladı.

Kursta katılımcılara İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli Safiye Şirin Aslan ve Ramazan Gürbüz tarafından teorik ve sahada uygulamalı eğitimler verilecek.

Kurs sonunda başarılı olan kursiyerlere sertifikaları takdim edilecek.

Eflani Tarım ve Orman Müdürü Ekin Şenol, doğru zamanda hedef organizmaya yönelik bilinçli uygulamaların önem arz ettiğini söyledi.

Kursta verimi artırmaya yönelik bölge toprak özellikleri de göz önünde bulundurularak çiftçilere gübrelemeyle ilgili bilgilendirme ve tavsiyelerde bulunulacağını belirten Şenol, "Ezbere yapılan gübre uygulamaları hem insan ve çevre sağlığına zarar vermekte hem de maliyet artışına neden olmaktadır. Kurum olarak eğitim projesi, ekili alanlarımızdaki kontrol ve çalışmalarla ilçemizde tarımsal üretimimizi arttırmak gayretinde ve hedefindeyiz." ifadelerini kullandı.