Ege ve Akdeniz'de Sağanak Uyarısı

Kıyı Ege ve Batı Akdeniz için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Çanakkale, Balıkesir, Manisa, İzmir'in doğusu ve Aydın'da kuvvetli, Muğla'da kuvvetli ve çok kuvvetli, Aydın'ın batı ilçeleri ile İzmir'in batısında aralıklı, yerel olarak çok kuvvetli şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yarın akşam saatlerinden itibaren ise batısından başlayarak zamanla Antalya geneli ile Burdur'un güneydoğu ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli, Isparta'da kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyılarda hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.