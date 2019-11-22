Son Dakika Haberleri: Eğitimde şiddetin engellenmesine yönelik kanun teklifi
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Eğitimde şiddetin engellenmesine yönelik kanun teklifi

6 saat önce

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, eğitimde şiddetin engellenmesine yönelik kanun teklifinin TBMM Başkanlığına sunulmasına ilişkin, "Komisyon ve genel kurul aşamasında Meclis'teki bütün partilerimizin ve milletvekillerimizin desteğini bekliyoruz.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, eğitimde şiddetin engellenmesine yönelik kanun teklifinin TBMM Başkanlığına sunulmasına ilişkin, "Komisyon ve genel kurul aşamasında Meclis'teki bütün partilerimizin ve milletvekillerimizin desteğini bekliyoruz. Eğitim çalışanları her önüne gelenin darp, taciz ve hakaret edebileceği kimseler olmasın." dedi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesinde, 5 Nisan 2018'de araştırma görevlisi Volkan Bayar tarafından öldürülen üç akademisyen ve fakülte sekreteri anısına oluşturulan "5 Nisan Şehitleri Anı Köşesi"ne karanfil bırakan Geylan, gazetecilere yaptığı açıklamada, silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Geylan, güvendiği Türk adaletinin, planlı, organize ve bilinçli saldırıyı gerçekleştiren sanığa hak ettiği cezayı vereceğine inandığını kaydetti.

Eğitim çalışanlarına yönelik şiddete karşı bir kanun teklifinin Meclis'e iletildiğini ifade eden Geylan, şöyle konuştu:

"Söz konusu kanun teklifinin, en kısa sürede Meclis Genel Kurulu'na getirilmesini talep ediyoruz. Komisyon ve genel kurul aşamasında Meclis'teki bütün partilerimizin ve milletvekillerimizin desteğini bekliyoruz. Eğitim çalışanları her önüne gelenin darp, taciz ve hakaret edebileceği kimseler olmasın. Devletimiz, kamu çalışanları ve memurlarına sahip çıksın. Tez zamanda yasa yürürlüğe girer ve bundan sonra hem önleyici tedbirlerin alınması hem de failler hakkında caydırıcı müeyyidelerin uygulanması noktasında yeni bir sayfa açılır."

Konuşmanın ardından Geylan ve beraberindeki sendika üyeleri, ESOGÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özden Tezel'i ziyaret etti.

Eğitimde şiddetin engellenmesine yönelik kanun teklifi

Türk Eğitim Sen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 03:57 Kaynak: AA
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