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Ekrem İmamoğlu, Twitter'dan isyan etti: Her şey hazır ama bir imza eksik, neden? - Son Dakika

Ekrem İmamoğlu, Twitter'dan isyan etti: Her şey hazır ama bir imza eksik, neden?

16.01.2022 22:24
Ekrem İmamoğlu, Twitter'dan isyan etti: Her şey hazır ama bir imza eksik, neden?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan imzalamasını rica ettiği 300 metrobüs alımına ilişkin açıklama yaptı. Söz konusu alımların 2022 planına alınmadığını kaydeden İmamoğlu, "Sorun yok, o alımları yaparız. Ama milyonlarca İstanbullunun yaşadığı 3. Bölge'ye yapacağımız metronun finansı bile hazırken, neden onay vermediniz onu anlamadık! Projeler hazır, yatırımcılar hazır, finansmanı hazır. Ama bir imza eksik. Neden?" diye sordu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından 300 metrobüs alımıyla ilgili açıklama yaptı.

"SORUN YOK, O ALIMLARI YAPARIZ"

Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığımız, finansını bulduğumuz 300 metrobüs alımını uygun görmemiş ve 2022 yatırım planına almamış. Sorun yok, o alımları yaparız. Ama milyonlarca İstanbullunun yaşadığı 3. Bölge'ye yapacağımız metronun finansı bile hazırken, neden onay vermediniz onu anlamadık!" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, Twitter'dan isyan etti: Her şey hazır ama bir imza eksik, neden?

"BİR İMZA EKSİK"

İmamoğlu, "Milyonlarca vatandaşın kullanacağı İncirli - Sefaköy - Beylikdüzü metrosunun yapımını kimse engelleyemeyecek. Projeler hazır, yatırımcılar hazır, finansmanı hazır. Ama bir imza eksik. Neden?" dedi.

İmamoğlu, Twitter'dan isyan etti: Her şey hazır ama bir imza eksik, neden?

ERDOĞAN'DAN BORÇLANMA VE OTOBÜS ALIMIYLA İLGİLİ İMZA TALEBİNDE BULUNMUŞTU

İBB eski Başkanı Kadir Topbaş'ın cenazesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ayaküstü sohbet eden İmamoğlu, Erdoğan'a bir mektup vererek iki talepte bulunmuştu. O görüşmede Erdoğan'dan borçlanma ve otobüs alımı talebiyle ilgili yardımcı olmasını isteyen İmamoğlu, "Sizden para istiyor değilim. Ama borçlanma talebimiz var, belediyenin durumunu biliyorsunuz. Borçlanma talebimizi onaylamanızı bekliyoruz. İkincisi de 8 yıldır belediyeye otobüs alınmıyor. Otobüs alımı var lütfen bu konuda yardımcı olunuz" demişti.

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istanbul büyükşehir belediyesi, Ekrem İmamoğlu, Metrobüs, Twitter, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ekrem İmamoğlu, Twitter'dan isyan etti: Her şey hazır ama bir imza eksik, neden? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu, Twitter'dan isyan etti: Her şey hazır ama bir imza eksik, neden? - Son Dakika
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