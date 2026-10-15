Ekrem İmamoğlu’na 'kamu görevlilerine aleni hakaret'ten soruşturma - Son Dakika
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Ekrem İmamoğlu’na 'kamu görevlilerine aleni hakaret'ten soruşturma

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Ekrem İmamoğlu’na \'kamu görevlilerine aleni hakaret\'ten soruşturma
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu hakkında yeni bir soruşturma başlatıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu'nun İBB davasındaki savunmasında soruşturmayı yürüten yargı mensuplarını hedef alan ifadeler kullandığı gerekçesiyle "kamu görevlilerine görevi nedeniyle alenen hakaret" suçundan resen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklandıktan sonra İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu hakkında yeni bir soruşturma başlatıldı.  

GEREKÇE: KAMU GÖREVLİSİNE HAKARET

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB davasındaki savunmasında yargı mensuplarını hedef alan ifadeler kullandığı iddiasıyla İmamoğlu hakkında "kamu görevlilerine görevi nedeniyle alenen hakaret" suçundan resen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2026/208 Esas sayılı dosyasının sanıklarından olan Ekrem İMAMOĞLU’nun 15/10/2026 tarihli duruşmadaki, kamu davasına esas soruşturmayı yürüten yargı mensuplarını hedef alan ifadeleri nedeniyle, “kamu görevlilerine görevi nedeniyle aleni hakaret” suçundan, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmıştır."

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    Yorumlar (1)

  • p46n8xrkr8 p46n8xrkr8:
    Cezasını içeriden çıkamayacak şekilde kesin artık , bu adamın sıfatını görmek istemiyoruz… 0 1 Yanıtla
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