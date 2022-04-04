Ekvador'da cezaevinde çıkan isyan ve çatışmalarda ölü sayısı 20'ye yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi

Ekvador'da cezaevinde çıkan isyan ve çatışmalarda ölü sayısı 20'ye yükseldi

04.04.2022 12:24
Ekvador'da cezaevinde çıkan isyan ve çatışmalarda ölü sayısı 20'ye yükseldi

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, cezaevinde çıkan isyan ve çatışmalarda ölü sayısının 20'ye yükseldiği bildirildi.

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, cezaevinde çıkan isyan ve çatışmalarda ölü sayısının 20'ye yükseldiği bildirildi.

Ülke basınındaki habere göre, Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, ülkenin güneyindeki Azuay eyaletine bağlı El Turi Hapishanesi'nde çıkan isyanda 20 mahkumun yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Açıklamada Cuenca Adli Tıp Merkezi'nde gerekli incelemelerin yapılacağı ifade edildi.

İçişleri Bakanları Patricio Carrillo, 800 polis ve 200 kadar askerin hapishane içinde ve dışında görevlendirildiğini belirterek, isyanın kontrol altına alındığını duyurdu.

Yetkililer, dün mahkumlar arasında başlayan çatışmalarda 12 kişinin öldüğünü, 10 kişinin de yaralandığını belirtmişti.

Ekvador'da cezaevi sorunu

Ülkede 30 bin kapasiteli 65 hapishanede yaklaşık 39 bin tutuklu ve hükümlü bulunuyor. Çeteler arasında çıkan olaylar zaman zaman ölümlü isyanla sonuçlanıyor.

Geçen yıldan bu yana rakip çeteler arasında çıkan şiddet olaylarında 316 mahkum hayatını kaybetmişti. Ekvador'da en son 24 Şubat'ta 3 şehirde aynı anda çıkan isyanlarda da 80 mahkum yaşamını yitirmişti.

YORUMLAR
500
Etiyopya, Güney Sudan'ın barış ve istikrarını desteklemeye hazır Etiyopya, Güney Sudan'ın barış ve istikrarını desteklemeye hazır Macaristan'da Halk Yeniden Viktor Orban dedi Macaristan'da Halk Yeniden Viktor Orban dedi

Togo Cumhuriyeti, Güney Amerika, Ekvador, İsyan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ekvador'da cezaevinde çıkan isyan ve çatışmalarda ölü sayısı 20'ye yükseldi - Son Dakika


Son Dakika
12:14 Yük gemisi, Haydarpaşa'da karaya oturdu! Bölgeye ekipler sevk edildi
12:09 Vaka haritası açıklandı! Eskişehir ilk sırada yer alırken, Van ise listenin sonunda yer aldı
12:03 Batshuayi'yi herkes eleştirirken o sahip çıktı: Fener alsın çok isterim
12:03 Ekonomik kriz kitapları vurdu, sadece tek bir tür etkilenmedi!
11:59 Enflasyon açıklandı, memur ve emekli zam farkı belli oldu: İşte o oranlar!
11:52 Diyanet çalışanlarının sendikası minber dokunulmazlığı istedi!
11:46 Almanya'da Rus kökenlilere yönelik düşmanlık endişelendiriyor: Berlin'de Rus nefretine karşı eylem yapıldı
11:44 Acun Ilıcalı "Toplumun Kanaat Önderleri" araştırmasında ilk sırada yer aldı
11:37 İstanbul depremi için korkutan tahmin: 320 bin kişi ölümle burun buruna
11:30 Bakan Bilgin 3600 ek gösterge için tarih açıkladı: Mayısta meclise gelecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2022 12:33:03. #1.13#
SON DAKİKA: Ekvador'da cezaevinde çıkan isyan ve çatışmalarda ölü sayısı 20'ye yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement