Ela Tabakoğlu'nun Ölümü TBMM Gündeminde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ela Tabakoğlu'nun Ölümü TBMM Gündeminde

10.02.2026 18:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'li Yavuzyılmaz, Ela Tabakoğlu'nun trafik kazasına neden olan ihmalleri TBMM'ye taşıdı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde eğitim gördüğü okulun önünde geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren 6 yaşındaki Ela Tabakoğlu'nun ölümüne yol açan ihmalleri TBMM gündemine taşıdı. CHP'li Yavuzyılmaz, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, 6 yaşındaki Ela Tabakoğlu'nun Kocaeli'nin Gebze ilçesinde eğitim gördüğü okulun önünde geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirmesiyle ilgili Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

Yavuzyılmaz, birinci sınıf düzeyindeki bir çocuğun hiçbir yetişkin nezareti olmadan okuldan çıkmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, ihmaller zincirinde servis firması, rehber personel, okul idaresinin ve tüm bunları denetlemesi gereken kamu görevlilerinin sorumluluğunun ayrı ayrı araştırılması gerektiğini belirtti. Bu durumun açık bir organizasyon ve denetim zafiyeti olduğunu kaydeden Yavuzyılmaz, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"6 yaşında minik yavrumuz Ela'nın eğitim gördüğü okulun önünde servis aracını ararken yaşamını yitirmiş olması hepimizde derin bir üzüntü ve infial yarattı. Kahreden bu olayda zincirleme ihmallerin olduğu ortada. Birinci sınıf düzeyindeki bir çocuğun hiçbir yetişkin nezareti olmadan okuldan çıkması, kendi başına servisini aramak durumunda bırakılması ve ardından gelen bu facia kabul edilemez. Okul Servis Araçları Yönetmeliği'nde öğrencilerin güvenli şekilde servis aracına binip inmelerini ve gerektiğinde karşıdan karşıya geçişlerini sağlamakla görevli personelin bulunması ve bu personelin gerekli eğitim ve sertifikalara sahip olması zorunlu. Aynı şekilde, öğrencilerin güvenli şekilde servise bindirilmesi ve indirilmesi konusunda okul idaresinin de açık sorumlulukları bulunmaktadır. Konuyla ilgili olarak başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere 4 bakanlığa ayrı ayrı soru önergelerimizi verdik. Olayın tüm yönleriyle araştırılarak aydınlatılması, sorumluların ortaya çıkarılması için ayrıca araştırma önergelerimizi de Meclis Başkanlığına sunacağız. Yavrumuzun kederli ailesine sabırlar diliyorum. Acılarını derinden paylaşıyorum. Konunun sonuna kadar takipçisi olacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın. Hepimizin başı sağ olsun."

CHP'li Yavuzyılmaz'ın Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e yönelttiği sorular şu şekilde:

"Söz konusu olayın hemen öncesinde, öğrencinin kullandığı okul servis aracı değiştirilmiş midir? Bir değişiklik oldu ise okul yönetimi, servis firması veya ilgili birimler tarafından veliye ve öğrenciye yazılı veya sözlü herhangi bir bilgilendirme yapılmış mıdır?"

Okul Servis Araçları Yönetmeliği uyarınca ilkokul öğrencileri için zorunlu olan rehber personel, hayatını kaybeden öğrencinin servis aracında görevlendirilmiş midir? Görevlendirilmiş ise rehber personelin olay günü görev başında bulunup bulunmadığı tespit edilmiş midir?

Olayda, 1. sınıf öğrencisinin okuldan çıkış ve servise yönlendirilme sürecinde herhangi bir öğretmen, nöbetçi öğretmen, okul yöneticisi veya rehber personel tarafından fiilen gözetim ve refakat sağlanmış mıdır? Sağlanmamış ise nedeni nedir? Bu hayati ihmal konusunda hangi idari işlemler yapılmıştır?

Okul Servis Araçları Yönetmeliği'nde açıkça düzenlenen 'öğrencilerin güvenli şekilde servise bindirilmesi ve indirilmesi' yükümlülüğüne rağmen, öğrencinin hiçbir yetişkin nezareti olmaksızın okuldan ayrılmasının gerekçesi nedir? Bu durumdan hangi kişi veya birimler sorumludur?

Okul Servis Araçları Yönetmeliği'nin taşıma işlerinde çalışanların şartları, görev ve sorumluluklarının düzenlendiği hükümleri uyarınca; öğrencilerin güvenli şekilde servis aracına binip inmelerini ve gerektiğinde karşıdan karşıya geçişlerini sağlamakla görevli olan personelin, ilgili Yönetmeliğin 6'ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen sertifikaya sahip olup olmadığı tespit edilmiş midir?

Söz konusu olayla ilgili olarak okul yönetimi, nöbetçi öğretmenler, rehber personel, servis firması yetkilileri ve ilgili kamu görevlileri hakkında Bakanlığınız tarafından başlatılan idari soruşturma bulunmakta mıdır? Varsa soruşturmanın kapsamı ve mevcut aşaması nedir?"

Kaynak: ANKA

Politika, Güvenlik, Trafik, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ela Tabakoğlu'nun Ölümü TBMM Gündeminde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ahmet Türk, verdiği bahşişin miktarıyla düğünün yıldızı oldu Ahmet Türk, verdiği bahşişin miktarıyla düğünün yıldızı oldu
Galatasaray, Barcelona’dan istedi 30 milyon euro bonservis, kazandığının 3 katı maaş Galatasaray, Barcelona'dan istedi! 30 milyon euro bonservis, kazandığının 3 katı maaş
İran, İstanbul’dan neden vazgeçti Bakan Fidan açıkladı İran, İstanbul'dan neden vazgeçti? Bakan Fidan açıkladı
Fenerbahçe’nin yaz transferindeki hedefi: Kevin Zenon Fenerbahçe'nin yaz transferindeki hedefi: Kevin Zenon
Çok büyük hayallerle gelmişti... İşte Jhon Duran’ın Türkiye’deki 6 aylık macerası Çok büyük hayallerle gelmişti... İşte Jhon Duran'ın Türkiye'deki 6 aylık macerası
Melis İşiten’den ağızları açık bırakan itiraf Melis İşiten'den ağızları açık bırakan itiraf

18:18
İşte Selahattin Demirtaş’ın son hali
İşte Selahattin Demirtaş'ın son hali
17:51
Kendi ülkelerinde Türk askerlerini gören Almanlar hayretler içinde kaldı
Kendi ülkelerinde Türk askerlerini gören Almanlar hayretler içinde kaldı
17:43
Somali’de yolcu uçağı Hint Okyanusu’na acil iniş yaptı
Somali'de yolcu uçağı Hint Okyanusu'na acil iniş yaptı
17:33
Tiryaki Agro, Yudum markasını bünyesine kattı
Tiryaki Agro, Yudum markasını bünyesine kattı
17:22
Yatırımcı ne yapmalı İşte dev bankanın yıl sonu için altın tahmini
Yatırımcı ne yapmalı? İşte dev bankanın yıl sonu için altın tahmini
17:22
Direksiyonda dans etti, gözaltına alınırken ortalığı karıştırdı
Direksiyonda dans etti, gözaltına alınırken ortalığı karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2026 18:46:17. #7.11#
SON DAKİKA: Ela Tabakoğlu'nun Ölümü TBMM Gündeminde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.