Ela Tabakoğlu'nun Ölümü TBMM Gündeminde

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, 6 yaşındaki Ela Tabakoğlu'nun Kocaeli'nin Gebze ilçesinde eğitim gördüğü okulun önünde geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirmesiyle ilgili Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

Yavuzyılmaz, birinci sınıf düzeyindeki bir çocuğun hiçbir yetişkin nezareti olmadan okuldan çıkmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, ihmaller zincirinde servis firması, rehber personel, okul idaresinin ve tüm bunları denetlemesi gereken kamu görevlilerinin sorumluluğunun ayrı ayrı araştırılması gerektiğini belirtti. Bu durumun açık bir organizasyon ve denetim zafiyeti olduğunu kaydeden Yavuzyılmaz, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"6 yaşında minik yavrumuz Ela'nın eğitim gördüğü okulun önünde servis aracını ararken yaşamını yitirmiş olması hepimizde derin bir üzüntü ve infial yarattı. Kahreden bu olayda zincirleme ihmallerin olduğu ortada. Birinci sınıf düzeyindeki bir çocuğun hiçbir yetişkin nezareti olmadan okuldan çıkması, kendi başına servisini aramak durumunda bırakılması ve ardından gelen bu facia kabul edilemez. Okul Servis Araçları Yönetmeliği'nde öğrencilerin güvenli şekilde servis aracına binip inmelerini ve gerektiğinde karşıdan karşıya geçişlerini sağlamakla görevli personelin bulunması ve bu personelin gerekli eğitim ve sertifikalara sahip olması zorunlu. Aynı şekilde, öğrencilerin güvenli şekilde servise bindirilmesi ve indirilmesi konusunda okul idaresinin de açık sorumlulukları bulunmaktadır. Konuyla ilgili olarak başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere 4 bakanlığa ayrı ayrı soru önergelerimizi verdik. Olayın tüm yönleriyle araştırılarak aydınlatılması, sorumluların ortaya çıkarılması için ayrıca araştırma önergelerimizi de Meclis Başkanlığına sunacağız. Yavrumuzun kederli ailesine sabırlar diliyorum. Acılarını derinden paylaşıyorum. Konunun sonuna kadar takipçisi olacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın. Hepimizin başı sağ olsun."

CHP'li Yavuzyılmaz'ın Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e yönelttiği sorular şu şekilde:

"Söz konusu olayın hemen öncesinde, öğrencinin kullandığı okul servis aracı değiştirilmiş midir? Bir değişiklik oldu ise okul yönetimi, servis firması veya ilgili birimler tarafından veliye ve öğrenciye yazılı veya sözlü herhangi bir bilgilendirme yapılmış mıdır?"

Okul Servis Araçları Yönetmeliği uyarınca ilkokul öğrencileri için zorunlu olan rehber personel, hayatını kaybeden öğrencinin servis aracında görevlendirilmiş midir? Görevlendirilmiş ise rehber personelin olay günü görev başında bulunup bulunmadığı tespit edilmiş midir?

Olayda, 1. sınıf öğrencisinin okuldan çıkış ve servise yönlendirilme sürecinde herhangi bir öğretmen, nöbetçi öğretmen, okul yöneticisi veya rehber personel tarafından fiilen gözetim ve refakat sağlanmış mıdır? Sağlanmamış ise nedeni nedir? Bu hayati ihmal konusunda hangi idari işlemler yapılmıştır?

Okul Servis Araçları Yönetmeliği'nde açıkça düzenlenen 'öğrencilerin güvenli şekilde servise bindirilmesi ve indirilmesi' yükümlülüğüne rağmen, öğrencinin hiçbir yetişkin nezareti olmaksızın okuldan ayrılmasının gerekçesi nedir? Bu durumdan hangi kişi veya birimler sorumludur?

Okul Servis Araçları Yönetmeliği'nin taşıma işlerinde çalışanların şartları, görev ve sorumluluklarının düzenlendiği hükümleri uyarınca; öğrencilerin güvenli şekilde servis aracına binip inmelerini ve gerektiğinde karşıdan karşıya geçişlerini sağlamakla görevli olan personelin, ilgili Yönetmeliğin 6'ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen sertifikaya sahip olup olmadığı tespit edilmiş midir?

Söz konusu olayla ilgili olarak okul yönetimi, nöbetçi öğretmenler, rehber personel, servis firması yetkilileri ve ilgili kamu görevlileri hakkında Bakanlığınız tarafından başlatılan idari soruşturma bulunmakta mıdır? Varsa soruşturmanın kapsamı ve mevcut aşaması nedir?"