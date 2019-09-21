Son Dakika Haberleri: Elazığ belediyespor - fethiyespor: 1-1
Son Dakika Spor Haber

Elazığ belediyespor - fethiyespor: 1-1

46 dakika önce

Stat: Gençlik MerkeziHAKEMLER: Fevzi Erdem Akbaş, Vedat Demir, Uğur Aydoğdu ELAZIĞ BELEDİYESPOR FK: Ogün Karakaya - Can (Dk.Mazlum), Burak Keskin, Burak Kavlak, Muhammet, Hayrettin, Tuncay, Arif, Ferhat (Dk.46 Cenk), Emre Bayram, Gökhan (Dk.

Elazığ belediyespor - fethiyespor: 1-1, System.String[]

Stat: Gençlik Merkezi
HAKEMLER: Fevzi Erdem Akbaş, Vedat Demir, Uğur Aydoğdu
ELAZIĞ  BELEDİYESPOR  FK: Ogün Karakaya - Can (Dk.Mazlum), Burak Keskin, Burak Kavlak, Muhammet, Hayrettin, Tuncay, Arif, Ferhat (Dk.46  Cenk), Emre Bayram, Gökhan (Dk.59 Serhan)
FETHİYESPOR: Serkan - Hüseyin, Sabri, Anıl Gir (Dk. 69 Metin), Halil, İbrahim (Dk. 83 Ozan), Mert Özmen, Cemal (Dk.77 Sergen), Mert Caymaz, Anıl Arıcıoğlu, Turgay
GOLLER:  Dk.76 Turgay (Elazığ Belediyespor) - Dk.40 Cemal (Fethiyespor)
SARI KARTLAR: Emre (Elazığ Belediyespor) - Sabri (Fethiyespor)
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'un 4'üncü haftasında Elazığ Belediyespor FK, sahasında karşılaştığı Fethiyespor'la 1-1 berabere kaldı.
40'ıncı dakikada ceza sahası dışından Cemal'in sert şutu ağlara gitti: 0-1.
76'ncı dakikada Cenk, ceza sahası içindeki Turgay'a pas verdi. Turgay'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.
90'ıncı dakikada Arif ceza sahasına bir pas gönderdi, Serhan'ın şutunu kaleci kurtardı.



- Elazıg
Elazığ Belediyespor, Fethiyespor, Cenk Emre, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 07:04 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Eski asker dehşet saçtı! Köprüyü havaya uçurmakla tehdit etmişti, İHA düşürdü
Erdoğan'ın ABD ziyareti öncesi Fırat'ın doğusunda ve batısında hareketlilik arttı Türkiye'de bir ilk! Teknoloji firması erkek çalışanlara 6 ay babalık izni verdi Son dakika: Taha Akgün finalde yenildi! Gümüş madalya kazandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.9.2019 19:51:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elazığ belediyespor - fethiyespor: 1-1
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]