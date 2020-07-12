Elazığ'da kaybolan kurbanlık tosunlar, drone ile bulundu - Son Dakika

Hayvanların kaybolduğu yerde drone ile havadan da arama yapan ekipler, kayıp tosunları 5 kilometre uzaklıkta ormanlık alanda buldu.

Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla hayvanların çalınmış olabileceği ihtimaline karşı geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

Yurtbaşı beldesinde büyükbaş hayvanlarını otlatmak amacıyla kırsal alana bırakan S.B, bir süre sonra 4 kurbanlık tosunun gözden kaybolduğunu fark etti.

Elazığ 'da kaybolan kurbanlık tosunlar, jandarma ekiplerince drone ile bulundu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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