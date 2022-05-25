Elazığ'da sahte para operasyonu: 2 tutuklama - Son Dakika
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Elazığ'da sahte para operasyonu: 2 tutuklama

25.05.2022 15:29
Elazığ'da sahte para operasyonu: 2 tutuklama

Elazığ'da polisin yaptığı sahte para operasyonunda 2 şüpheli tutuklanırken çok miktarda sahte para ele geçirildi.

Elazığ'da polisin yaptığı sahte para operasyonunda 2 şüpheli tutuklanırken çok miktarda sahte para ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özellikle zincir market ve benzin istasyonlarındaki kasiyer ve pompa görevlilerine sahte para vermek suretiyle 'Parada Sahtecilik' yapan şahısların tespit ve yakalanmalarına yönelik Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı. Yapılan çalışma çerçevesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda S.A. (31) ve F.U. (28) yakalanarak gözaltına alındı.

İkamet aramalarında ise 282 adet 200 TL, 214 adet 100 TL, 4 adet 50 TL, 10 adet 200 Euro, 24 adet 50 Euro, 1 adet 20 Amerikan Doları, 1 adet 20 Kazak Birim, 1 adet 1 Romania Birim, 8 adet senet ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 2 şüpheli bugün adliyeye sek edildi. Mahkemeye çıkartılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da sahte para operasyonu: 2 tutuklama - Son Dakika


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