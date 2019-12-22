Elektrik mühendisleri kendi elektriğini üretecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elektrik mühendisleri kendi elektriğini üretecek - Son Dakika

Elektrik mühendisleri kendi elektriğini üretecek

6 saat önce

MERSİN'de Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) şube binasının çatısına 10 kilovat (kw) gücünde Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurdu.

Elektrik mühendisleri kendi elektriğini üretecek, System.String[]

MERSİN'de Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) şube binasının çatısına 10 kilovat (kw) gücünde Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurdu.

Oda yönetim kurulu, 300 gün civarında güneş gören kentte güneş enerjisinden faydalanmak adına sistemi hayata geçirdi. Oda çatısına kurulan sistemi anlatan EMO Şube Başkanı Seyfettin Atar, amaçlarının yenilenebilir enerji kaynaklarına dikkat çekmek olduğunu belirtti. Sistemin odalarına herhangi bir maliyetinin olmadığını, desteklerle hayata geçirdiklerini dile getiren Atar, şunları söyledi: "Panellerimizin hazırlanmasında 5 firma destek oldu. 10 kilovatlık bir sistemin maliyeti yaklaşık 40-45 bin TL. Ama bu sistemler kendisini beş yılda amorti edebiliyor. Temennimiz, ülkenin tüm çatılarında güneş panelleri olması. İklim şartlarının zor olduğu Avrupa ile yarışabilmek ve örnek olmak adına böyle bir çalışma yaptık. Avrupa'ya baktığımızda Türkiye yolun başında. Güneş, rüzgar gibi yenilenebilir kaynaklar kullanılmayı bekliyor. Bu tür sistemler özendirilmeli ve desteklenmeli."


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 11:46 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji'den İstanbul'a uyarı: Yağmur ve sağanak önümüzdeki hafta sonuna kadar etkili olacak
Aniden yola inen ayıya çarpan otomobilde ciddi maddi hasar oluştu Boğaz'da şaşırtan görüntüler! Vatandaş telefonuna sarıldı, anı ölümsüzleştirdi Nefes borusuna kaçan çay öldürüyordu

Son Dakika Haberleri
18:06 İHH'den İdlib'de göç yolundaki ailelere acil yardım paketi - Son Dakika
18:06 CHP Sivas Merkez İlçe Başkanlığı'nda Celal Abbas Aslan dönemi - Son Dakika
18:05 Kadın cinayetleri protesto edildi - Son Dakika
18:05 Günün Özeti - Son Dakika
18:05 Ümraniye'de asansör boşluğuna düşen çocuk ağır yaralandı - Son Dakika
17:13 Meteoroloji'den İstanbul'a uyarı: Yağmur ve sağanak önümüzdeki hafta sonuna kadar etkili olacak - Son Dakika
16:49 Aniden yola inen ayıya çarpan otomobilde ciddi maddi hasar oluştu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2019 18:09:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Elektrik mühendisleri kendi elektriğini üretecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]