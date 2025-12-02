Elektrikli skuter yönetmeliğinde değişiklik yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Elektrikli skuter yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Elektrikli skuter yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
02.12.2025 01:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Resmi Gazete'de yayımlanan değişikliklerle elektrikli skuterlerde coğrafi çitleme, veri paylaşımı, izin süreleri ve yerli üretim şartları gibi yeni hükümler getirildi.

Elektrikli Skuter Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

ELEKTRİKLİ SKUTER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

Elektrikli Skuter Yönetmeliğinde çeşitli düzenlemelere gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanan değişikliklere göre; coğrafi çitleme, veri paylaşımı, izin süreleri, çağrı merkezi zorunluluğu ve yerli üretim şartı gibi başlıklarda yeni hükümler getirildi.

Yapılan değişiklikle "coğrafi çitleme" tanımı yönetmeliğe eklendi. Coğrafi çitleme kapsamında, belirli alanlara giriş veya bu alanlarda yapılabilecek eylemler yazılım üzerinden sınırlandırılacak.

SÜRÜŞ DIŞI HER HAREKETİN KONUMU ANLIK BİLDİRİLECEK

Yetki belgesi sahiplerinin e-skuterlerin seri, plaka ve ID numaralarını ve konum bilgilerini U-Net sistemine işleme zorunluluğu güçlendirildi. Buna göre; sürüşe başlanan skuterlerin konumu 3 dakikada bir, sürüşü bitenlerin konumu en geç 10 dakika içinde, sürüş dışı her hareketin konumu anlık bildirilecek. Yönetmeliğe göre işletmeler, her ay düzenli olarak kaza ve şikayet verilerini U-Net'e iletecek.

İZİN SÜRESİ 2 YIL OLARAK BELİRLENDİ

E-skuter işletmecilerine verilen izin süresi ise 2 yıl olarak belirlendi. Sürenin bitiminde yeni başvuru olmaması durumunda, harcın ödenmesi kaydıyla izin 1 yıl daha uzatılabilecek. İşletmeler, bir ilçe veya bölgede toplam izinli skuter sayısının en az yüzde 70'ini (Kasım–Şubat döneminde yüzde 40), En fazla yüzde 130'undan fazlasını bulunduramayacak.

İşletmelerin 7 gün 24 saat hizmet verecek bir çağrı merkezi veya aynı işlevi görecek mobil uygulama bulundurması zorunlu hale getirildi. Mobil uygulamalarda skuter konumu, şarj durumu, tahmini menzil, yasak bölgeler (coğrafi çitleme haritası), anlık ücret bilgisi, karbon ayak izi karşılaştırması gibi bilgilerin yer alacağı arayüzler zorunlu olacak.

İşletmeler, hizmet verecekleri skuterlerin en az yüzde 30'unu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tebliğine göre Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından belgelendirilen yerli üreticilerden temin edecek. Bu hüküm, 1 Temmuz 2026 tarihinde uygulamaya girecek.

Kaynak: DHA

Yerel Yönetim, Teknoloji, Enerji, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elektrikli skuter yönetmeliğinde değişiklik yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ailesiyle birlikte evlerinde ölü bulunmuştu 5 yaşındaki Samyeli’nin en mutlu anları ortaya çıktı Ailesiyle birlikte evlerinde ölü bulunmuştu! 5 yaşındaki Samyeli'nin en mutlu anları ortaya çıktı
İstanbul’da tarihi köşkü küle çeviren yangın İstanbul'da tarihi köşkü küle çeviren yangın
Trump: Ukrayna’da barış anlaşmasına varma şansımız oldukça yüksek Trump: Ukrayna'da barış anlaşmasına varma şansımız oldukça yüksek
ABD ve Suriye güçlerinden ortak operasyon Terör örgütüne ağır darbe indirildi ABD ve Suriye güçlerinden ortak operasyon! Terör örgütüne ağır darbe indirildi
Merkez nüfusu 100 bin olan Kars’ta araç sayısı 50 bini aştı Merkez nüfusu 100 bin olan Kars'ta araç sayısı 50 bini aştı
Hong Kong’da onlarca kişinin yanarak öldüğü facia adeta “Geliyorum“ demiş Hong Kong'da onlarca kişinin yanarak öldüğü facia adeta "Geliyorum" demiş

00:03
Seçil Erzan mahkemede “Annemi bir daha göremeyecek miyim“ diye sordu
Seçil Erzan mahkemede "Annemi bir daha göremeyecek miyim?" diye sordu
23:42
Metin Öztürk derbi sonrası isyan etti: Emniyet derhal o kişiyi bulmalı
Metin Öztürk derbi sonrası isyan etti: Emniyet derhal o kişiyi bulmalı
23:16
Kuzey Irak’ta Barzani güçleri ile Herki aşireti arasında çatışma
Kuzey Irak'ta Barzani güçleri ile Herki aşireti arasında çatışma
22:55
Okan Buruk’tan zehir zemberek sözler: Oyuncum kör oluyordu, iki futbolcumuzun ayağı kırılabilirdi
Okan Buruk'tan zehir zemberek sözler: Oyuncum kör oluyordu, iki futbolcumuzun ayağı kırılabilirdi
22:18
Avrupa’nın orta yerinde kahreden görüntü
Avrupa'nın orta yerinde kahreden görüntü
22:09
Kadıköy’de kazanan yok Derbide son sözü 905’te Fenerbahçe söyledi
Kadıköy'de kazanan yok! Derbide son sözü 90+5'te Fenerbahçe söyledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2025 01:22:39. #7.12#
SON DAKİKA: Elektrikli skuter yönetmeliğinde değişiklik yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.