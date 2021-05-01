"HAKARETE UĞRUYORUZ" Ünlü çift, bu konuyla ilgili savcılığa başvurdu. İkili, sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulduklarını; sinkaflı küfürlerle hakarete uğradıklarını belirterek birden fazla kullanıcıyı ihbar etti.
Şikayet dilekçesinde; çiftin özel hayatlarının gizliliğinin ihlal edildiği, hakaret içerikli yorumlar nedeniyle aşağılanarak küçük düşürüldükleri ifade edildi. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı
Son Dakika › Magazin › Eleştirilerden bunalan Tamer Karadağlı ile Iraz Yıldız savcılığa koştu - Son Dakika Magazin