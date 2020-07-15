Eljero Elia: Sampdoria ve Fiorentina ile anlaştım ancak… - Son Dakika

Eljero Elia: Sampdoria ve Fiorentina ile anlaştım ancak…

"Menajerim bazı İtalyan kulüpleriyle görüşüyor""24 yaşındaydım ve sabırsızdım""Buffon oynadığım en güçlü kaleci"OLGUCAN KALKAN / İSTANBUL,- Medipol Başakşehir'in Hollandalı yıldızı Eljero Elia, transfer döneminde Serie A ekiplerinden teklif aldığını, Sampdoria ve Fiorentina ile anlaşmaya...

"Menajerim bazı İtalyan kulüpleriyle görüşüyor"

"24 yaşındaydım ve sabırsızdım"

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"Buffon oynadığım en güçlü kaleci"

OLGUCAN KALKAN/ İSTANBUL,- Medipol Başakşehir'in Hollandalı yıldızı Eljero Elia, transfer döneminde Serie A ekiplerinden teklif aldığını, Sampdoria ve Fiorentina ile anlaşmaya varmasına rağmen, iki kulübün Medipol Başakşehir ile anlaşamamasının ardından transferinin gerçekleşmediğini söyledi.

Medipol Başakşehir'in Hollandalı kanat oyuncusu Eljero Elia, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.

Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giydiği dönemde çok genç olduğunu ifade eden Elia, "Serie A'ya geri dönmek ve herkese kendimi göstermek istiyorum. O zamanlar çok gençtim ve oynamak için sabırsızdım. 2017'de 18 yıl sonra Feyenoord ile şampiyonluğu kazandık. Şimdi Başakşehir ile tarihi bir şampiyonluğa yakınım" dedi.

"SAMPDORİA VE FİORENTİNA İLE ANLAŞTIM"

Transfer döneminde İtalya'dan iki kulüp ile anlaşmaya vardığını da dile getiren tecrübeli kanat, "Sampdoria ve Fiorentina ile anlaşmaya vardım. Ancak kulübüm fazla bonservis istedi ve gitmeme izin vermediler. Havaalanında uçuşu bekliyordum ancak kulüpler anlaşamadı ve uçağa binmedim" ifadelerini kullandı.

"MENAJERİM BAZI İTALYAN KULÜPLERİYLE GÖRÜŞÜYOR"

Başakşehir formasıyla şampiyonluğu kazanmak istediğini dile getiren Elia, "Başakşehir ile şampiyon olmak ve Avrupa Ligi'nde başarılı olmak istiyorum. O zaman nereye gideceğimi seçmekte özgür olacağım. Temsilcim bazı İtalyan kulüpleriyle görüşüyor, ancak hiçbir şey söyleyemem" şeklinde konuştu.

"24 YAŞINDAYDIM VE SABIRSIZDIM"

Antonio Conte'nin Juventus'un başına geçmesinin 9 milyon Euro bonservis bedeliyle takıma dahil ettiği Elia, Torino ekibine çok erken geldiğini belirtti. Tecrübeli kanat oyuncusu, şöyle konuştu:

"Torino'ya çok erken geldim. Her dakika oynamak istedim. 24 yaşındaydım ve sabırsızdım. Ancak benim için olumsuz bir deneyim değildi."

"BUFFON OYNADIĞIM EN GÜÇLÜ KALECİ"

Eski kulübünü hala takip ettiğini de belirten 33 yaşındaki futbolcu, "Kulüpte kalanlarla hala ilişkilerim var. Buffon… Şimdiye kadar oynadığım en güçlü kaleci. 42 yaşında ve nasıl yaptığını merak ediyorum. Onunla oynamak bir onurdu. Soyunma odasında Del Piero ve Pirlo'nun arasında oturuyordum. Sürekli şakalaşıyorduk. Pirlo, bir keresinde bütün tuz kavanozunu makarna tabağıma boşalttı. Bir hafta sonra aynısını ben yapmak istedim, ardından bütün Vinovo'da (Juventus'un antrenman sahasının olduğu bölge) koşmak zorunda kaldım."


Eljero Elia, Başakşehir, Fiorentina, Sampdoria, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 10:11 Kaynak: DHA

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