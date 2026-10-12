Elon Musk’ın eski sevgilisi anlattı: Yıllarca korkuyla uyandım - Son Dakika
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Elon Musk’ın eski sevgilisi anlattı: Yıllarca korkuyla uyandım

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Elon Musk’ın eski sevgilisi anlattı: Yıllarca korkuyla uyandım
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Grimes, özel hayatında ve kamuoyu önünde sürekli yeni bir şeyle suçlanıyormuş gibi hissettiğini anlattı. Yıllarca her sabah yoğun korkuyla uyandığını söyleyen şarkıcı, çocuklarını da yaşadığı sıkıntılardan korumaya çalıştığını belirtti.

Şarkıcı Grimes, katıldığı söyleşide özel hayatında ve kamuoyu önünde yaşadığı baskıyı anlattı. Elon Musk ile ilişkisinden üç çocuğu bulunan sanatçı, yıllar boyunca her sabah yoğun bir korkuyla uyandığını söyledi.

YAŞADIKLARINI ÇOCUKLARINDAN UZAK TUTMAYA ÇALIŞTI

Grimes, hayatının farklı alanlarında sürekli yeni bir şeyle suçlanıyormuş gibi hissettiğini belirtti. Bu dönemin kendisi için ürkütücü olduğunu anlatan şarkıcı, çocuklarını yaşadığı sıkıntılardan korumaya çalıştığını dile getirdi.

Elon Musk’ın eski sevgilisi anlattı: Yıllarca korkuyla uyandım

Annelikle birlikte çocuklarının büyüyeceği dünyaya ilişkin kaygılarının da arttığını ifade etti. Ancak anlattığı korku ve baskının nedenini doğrudan Musk’a bağlamadı.

“ALBÜMÜN ELON HAKKINDA OLMASINI İSTEMEDİM”

Yeni albümü “Psy Opera” hakkında da konuşan Grimes, çalışmasının eski ilişkisi etrafında şekillenmesini istemediğini söyledi. Sanatçı, “Bunların hiçbirinin Elon hakkında olmasını istemedim” ifadelerini kullandı.

Albümünü iki bölüm halinde yayımlamayı planlayan Grimes, ikinci bölümün daha kişisel olacağını anlattı. Çalışmanın henüz kesinleşmiş bir çıkış tarihi bulunmuyor.

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