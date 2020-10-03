Sesini duyan kediler esas duruşa geçiyor - Son Dakika

Sesini duyan kediler esas duruşa geçiyor

Antalya'da 61 yaşındaki Ekrem Güç, emekli maaşının yarısını sokak hayvanları için harcıyor.

Antalya'da 61 yaşındaki Ekrem Güç, emekli maaşının yarısını sokak hayvanları için harcıyor. Her gün aynı yerde aynı saatte hayvanları besleyen Güç'ün sesini duyan kedilerse adeta esas duruşa geçiyor.

Bağ-Kur emeklisi olduktan sonra sokak hayvanlarını beslemeyi görev edinen 61 yaşındaki Ekrem Güç, evinde beslediği 12 kedinin yanı sıra sokaktaki 100'e yakın kedi ile köpek için her gün aynı saatte ve aynı yerlerde hayvanları besliyor. Yaklaşık 10 yıldır emekli maaşının neredeyse yarısını hayvanlar için harcayan Güç, ilk olarak çevre esnaflardan alışveriş yapıyor. Kediler için esnaftan kızartılmış tavuk, köpekler için de kasaptan kemik alan Güç, daha önceden hayvanları beslediği alanlara giderek onları çağırıyor. Güç'ün sesini duyan hayvanlarsa adeta esas duruşa geçiyor. Örnek hayvansever, bu davranışıyla herkesin takdirini kazanıyor.

"Sesimi tanıyorlar"

Hayvanları yaz kış demeden bütçesinin göz önünde bulundurarak beslediğini anlatan Güç, evdeki 12 kedisinin yanı sıra 90 sokak kedisini kızarmış tavuk etiyle, birçok sokak köpeğini de kemikle beslediğini anlattı. Güç, hayvanların kendisini sesinden tanıdığını ifade ederek, "Aç oldukları için her gün aynı yerde aynı saatte bekliyorlar. Yolumu gözlüyorlar. Sesimi tanıyorlar ve duyduklarında koşarak geliyorlar" dedi.

"Pandemide insanlar kendi dertlerine düştü"

Bu konuda insanları duyarlı olmaya davet eden Güç, "İnsanlar, pandemiden önce yardımcı oluyorlardı ama şimdi kendi dertlerine düştü. Ağzı dili olmadıkları için kendilerini ifade edemiyor bu hayvanlar. İnsanları duyarlı olmaya çağırıyorum. Başka bir dünya yok. Kimse bir şey götüremeyecek. Bunlara yardım edin" diye konuştu. - ANTALYA

Sesini duyan kediler esas duruşa geçiyor
Sesini duyan kediler esas duruşa geçiyor
Sesini duyan kediler esas duruşa geçiyor
Sesini duyan kediler esas duruşa geçiyor
Sesini duyan kediler esas duruşa geçiyor
Sesini duyan kediler esas duruşa geçiyor
Sesini duyan kediler esas duruşa geçiyor
Sesini duyan kediler esas duruşa geçiyor
Sesini duyan kediler esas duruşa geçiyor
Sesini duyan kediler esas duruşa geçiyor
Sesini duyan kediler esas duruşa geçiyor

Bağ Kur, Antalya, Emekli, Tavuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 10:41 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sesini duyan kediler esas duruşa geçiyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Otomobil ile çarpışan motosikletteki 20 yaşındaki Büşra hayatını kaybetti İstifa eden Ertem Şener'in yerine Onur Yıldız, Beyaz Futbol'u sunacak Virajı alamadı, otomobiliyle evin bahçesine uçtu Instagram'da canlı yayın yapan oyuncu Stacey Solomon, bacağını açınca taytı yırtıldı Karasu Nehri'nde kıyıya vuran balıkları pişirip yiyen vatandaşlar tehlikeyi umursamıyor Canı sıkılınca macera arayan işgüzar, polise 'otomobilim çalındı' ihbarında bulundu Emekli maaşları ocak ayında 286 lira artacak Konut kredilerindeki artış 9 ayda 80 milyar liraya dayanarak rekor kırdı
WhatsApp'a 'sonsuza kadar sessize alma' özelliği geldi WhatsApp'a 'sonsuza kadar sessize alma' özelliği geldi         
16:48
Ermeni askerler kaçmasınlar diye ayaklarından mevzilere zincirlendi Ermeni askerler kaçmasınlar diye ayaklarından mevzilere zincirlendi         
15:46
Türkiye Varlık Fonu, THY hisselerini satacağına ilişkin iddiaları yalanladı Türkiye Varlık Fonu, THY hisselerini satacağına ilişkin iddiaları yalanladı         
15:37
Koronaya yakalanan ve nefes almakta zorlanan Trump'a 'Remdesivir' tedavisi uygulanıyor Koronaya yakalanan ve nefes almakta zorlanan Trump'a 'Remdesivir' tedavisi uygulanıyor         
15:31
Kocasından öldüresiye dayak yiyen kadını polis kurtardı Kocasından öldüresiye dayak yiyen kadını polis kurtardı         
15:25
Bodrum katını zindana çeviren adam sosyal medyadan tuzağa düşürdüğü kadınları pazarladı Bodrum katını zindana çeviren adam sosyal medyadan tuzağa düşürdüğü kadınları pazarladı         
14:52
Asker tıraşı olan şarkıcı Yıldız Tilbe'ye yorum yağdı Asker tıraşı olan şarkıcı Yıldız Tilbe'ye yorum yağdı         
14:23
İBB, Taksim'de sembol olan simit tezgahlarını kaldırıyor İBB, Taksim'de sembol olan simit tezgahlarını kaldırıyor         
13:45
Bergüzar Korel, eşi Halit Ergenç'in dizisindeki bir sahneye isyan etti: Bıktım sizden Bergüzar Korel, eşi Halit Ergenç'in dizisindeki bir sahneye isyan etti: Bıktım sizden         
12:59
Ünlü haber sunucusu Ece Üner'i makyajsız görenler tanımakta güçlük çekti Ünlü haber sunucusu Ece Üner'i makyajsız görenler tanımakta güçlük çekti         
12:00
Gerçeği aratmayan soygun tatbikatını izleyenler, gözlerine inanamadı Gerçeği aratmayan soygun tatbikatını izleyenler, gözlerine inanamadı         
11:57
2016'dan beri aranan 4 FETÖ zanlısı saklandıkları çatıda yakalandı 2016'dan beri aranan 4 FETÖ zanlısı saklandıkları çatıda yakalandı         
11:49
Vardiya dönüşü evde sevgilisiyle birlikte yakaladığı genci bıçakladı Vardiya dönüşü evde sevgilisiyle birlikte yakaladığı genci bıçakladı         
11:29
Şarampole sürüklenen TIR, Zap Suyu'na 1 metre kala durabildi Şarampole sürüklenen TIR, Zap Suyu'na 1 metre kala durabildi         
11:21
Azerbaycan'daki görüntüyü Ermenistan diye yutturacaklardı, sunucu bayrağı fark etti: Deli misiniz siz? Azerbaycan'daki görüntüyü Ermenistan diye yutturacaklardı, sunucu bayrağı fark etti: Deli misiniz siz?         
11:19
Bodrum'da güpegündüz ilişkiye giren erkek grubunu görüntüleyen vatandaş isyan etti: Kadına çocuğa aldırmadan grup olarak ilişkiye giriyorlar Bodrum'da güpegündüz ilişkiye giren erkek grubunu görüntüleyen vatandaş isyan etti: Kadına çocuğa aldırmadan grup olarak ilişkiye giriyorlar         
08:46
İngiltere'deki yapılan araştırmaya göre; koronavirüsün en belirgin semptomu koku kaybı İngiltere'deki yapılan araştırmaya göre; koronavirüsün en belirgin semptomu koku kaybı         
15:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2020 17:14:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sesini duyan kediler esas duruşa geçiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei