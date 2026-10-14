Emekli olup çalışanlar dikkat! Rapor alsanız da bu parayı alamayabilirsiniz

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, ilk sigortalılık başlangıcı Ekim 2008 öncesine dayanan ve emekli olduktan sonra özel sektörde çalışmaya başlayan vatandaşların iki farklı seçeneğe sahip olduğunu belirtti.

Buna göre emekliler, aylıklarını kestirerek tüm sigorta kollarına tabi şekilde çalışabiliyor veya emekli maaşlarını almaya devam ederek Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) kapsamında iş hayatını sürdürebiliyor.

Ancak bu iki çalışma şekli, hastalık ve iş kazası durumunda SGK tarafından ödenen geçici iş göremezlik ödeneği açısından farklı sonuçlar doğuruyor.

MAAŞINI KESTİRENLER RAPOR PARASI ALABİLİYOR

Emekli aylığını kestirerek normal sigortalı statüsünde çalışmaya başlayan vatandaşlar, gerekli sigortalılık ve prim şartlarını sağlamaları halinde hastalık nedeniyle aldıkları sağlık raporları için ödeme alabiliyor.

Bu kapsamda hastalık nedeniyle düzenlenen raporlarda geçici iş göremezlik ödeneği üçüncü günden itibaren hesaplanıyor.

İş kazası veya meslek hastalığı durumunda ise farklı bir uygulama devreye giriyor. Bu kişiler, iş kazasının meydana geldiği ilk günden itibaren rapor parası alma hakkına sahip olabiliyor.

HEM EMEKLİ MAAŞI ALIP HEM ÇALIŞANLAR DİKKAT

Emekli aylığını kestirmeden SGDP kapsamında özel sektörde çalışan vatandaşlar için ise farklı kurallar uygulanıyor.

Karakaş'ın açıklamasına göre bu statüde çalışan emeklilere grip, soğuk algınlığı ve benzeri genel hastalıklar nedeniyle alınan istirahat raporları için geçici iş göremezlik ödeneği verilmiyor.

Aynı şekilde analık nedeniyle düzenlenen raporlar da SGDP kapsamında hastalık veya analık ödeneği hakkı doğurmuyor.

Dolayısıyla emekli maaşını almaya devam eden bir çalışan, hastalanıp sağlık raporu aldığında SGK'dan rapor parası alamayabiliyor.

İŞ KAZASI GEÇİRENLER İÇİN İSTİSNA VAR

SGDP kapsamında çalışan emekliler için rapor parası ödenen önemli bir istisna bulunuyor. Çalışan emeklinin iş kazası geçirmesi veya meslek hastalığına yakalanması halinde geçici iş göremezlik ödeneği alma hakkı doğuyor.

Bu durumda hastalık raporlarından farklı olarak ödeme, iş kazasının gerçekleştiği ilk günden itibaren yapılabiliyor. Ancak olayın SGK mevzuatı kapsamında iş kazası veya meslek hastalığı olarak değerlendirilmesi gerekiyor.

BAĞ-KUR EMEKLİLERİ İŞLERİNE DEVAM EDEBİLİYOR

Kendi işini yapan veya şirket ortağı olan Bağ-Kur emeklileri için de farklı bir uygulama söz konusu. Karakaş, bu kişilerin emekli aylıkları kesilmeden ticari faaliyetlerini sürdürebildiklerini belirtti.

Ancak ticari faaliyete devam edilmesi, her durumda hastalık nedeniyle rapor parası alınabileceği anlamına gelmiyor. Ödenek hakkı, kişinin sigortalılık statüsüne ve ilgili mevzuat hükümlerine göre belirleniyor.

MALULLÜK AYLIĞI ALANLARDA KURALLAR FARKLI

Malullük aylığı alan vatandaşların çalışma koşulları da diğer emeklilerden ayrılıyor. Karakaş, malullük aylığı alan kişilerin maaşlarını kestirmeden SGDP kapsamında çalışamayacaklarını belirtti. Buna karşılık engellilik nedeniyle yaşlılık aylığı bağlanan emekliler, gerekli koşulları taşımaları halinde SGDP kapsamında çalışabiliyor.

Malullük aylığı kesilerek yeniden normal sigortalı statüsünde çalışmaya başlayan kişiler ise gerekli şartları sağlamaları halinde hastalık raporlarında üçüncü günden, iş kazalarında ilk günden itibaren geçici iş göremezlik ödeneği alabiliyor.

KAMUDA ÇALIŞAN EMEKLİLER İÇİN AYRI UYGULAMA

Kamu kurumlarında yeniden çalışmaya başlayan emekliler için de özel düzenlemeler bulunuyor. Karakaş'ın aktardığına göre, emekli aylığı kesilerek tüm sigorta kollarına tabi çalışan kişiler hastalık ve iş kazası nedeniyle düzenlenen raporlarda ilgili koşulları sağlamaları halinde geçici iş göremezlik ödeneğinden yararlanabiliyor.

Ancak kamu kurumunun niteliği ve kişinin çalışma statüsü, aylığın kesilip kesilmeyeceği açısından önem taşıyor.

İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİNDEKİ BU AYRINTIYA DİKKAT

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, çalışan emeklilerin işe giriş bildirgelerinde hangi sigorta koluna tabi gösterildiklerini kontrol etmeleri gerektiğini vurguladı.

Emekli aylığını almaya devam ederek SGDP kapsamında çalışanlarla aylığını kestirerek normal sigortalı olanların rapor parası hakları aynı değil.

Bu nedenle çalışan emeklilerin sigortalılık statülerini, sağlık raporlarının düzenlenme nedenini ve geçici iş göremezlik ödeneğine ilişkin şartları takip etmeleri önem taşıyor.