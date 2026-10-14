Emekli olup çalışanlar dikkat! Rapor alsanız da bu parayı alamayabilirsiniz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Emekli olup çalışanlar dikkat! Rapor alsanız da bu parayı alamayabilirsiniz

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Emekli olup çalışanlar dikkat! Rapor alsanız da bu parayı alamayabilirsiniz
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Emekli olduktan sonra çalışmaya devam edenlerin rapor parası haklarına ilişkin önemli bir ayrıntı açıklandı. İlk sigorta girişi Ekim 2008 öncesi olan emeklilerin, maaşlarını kestirerek veya SGDP kapsamında aylıklarını almaya devam ederek çalışabildiği belirtildi. Maaşını kestirenler hastalık raporlarında üçüncü günden itibaren ödeme alabilirken, emekli aylığını almaya devam edenlerin yalnızca iş kazası ve meslek hastalığı durumunda rapor parası alabildiği aktarıldı.

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, ilk sigortalılık başlangıcı Ekim 2008 öncesine dayanan ve emekli olduktan sonra özel sektörde çalışmaya başlayan vatandaşların iki farklı seçeneğe sahip olduğunu belirtti.

Buna göre emekliler, aylıklarını kestirerek tüm sigorta kollarına tabi şekilde çalışabiliyor veya emekli maaşlarını almaya devam ederek Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) kapsamında iş hayatını sürdürebiliyor.

Ancak bu iki çalışma şekli, hastalık ve iş kazası durumunda SGK tarafından ödenen geçici iş göremezlik ödeneği açısından farklı sonuçlar doğuruyor.

MAAŞINI KESTİRENLER RAPOR PARASI ALABİLİYOR

Emekli aylığını kestirerek normal sigortalı statüsünde çalışmaya başlayan vatandaşlar, gerekli sigortalılık ve prim şartlarını sağlamaları halinde hastalık nedeniyle aldıkları sağlık raporları için ödeme alabiliyor.

Bu kapsamda hastalık nedeniyle düzenlenen raporlarda geçici iş göremezlik ödeneği üçüncü günden itibaren hesaplanıyor.

İş kazası veya meslek hastalığı durumunda ise farklı bir uygulama devreye giriyor. Bu kişiler, iş kazasının meydana geldiği ilk günden itibaren rapor parası alma hakkına sahip olabiliyor.

HEM EMEKLİ MAAŞI ALIP HEM ÇALIŞANLAR DİKKAT

Emekli aylığını kestirmeden SGDP kapsamında özel sektörde çalışan vatandaşlar için ise farklı kurallar uygulanıyor.

Karakaş'ın açıklamasına göre bu statüde çalışan emeklilere grip, soğuk algınlığı ve benzeri genel hastalıklar nedeniyle alınan istirahat raporları için geçici iş göremezlik ödeneği verilmiyor.

Aynı şekilde analık nedeniyle düzenlenen raporlar da SGDP kapsamında hastalık veya analık ödeneği hakkı doğurmuyor.

Dolayısıyla emekli maaşını almaya devam eden bir çalışan, hastalanıp sağlık raporu aldığında SGK'dan rapor parası alamayabiliyor.

İŞ KAZASI GEÇİRENLER İÇİN İSTİSNA VAR

SGDP kapsamında çalışan emekliler için rapor parası ödenen önemli bir istisna bulunuyor. Çalışan emeklinin iş kazası geçirmesi veya meslek hastalığına yakalanması halinde geçici iş göremezlik ödeneği alma hakkı doğuyor.

Bu durumda hastalık raporlarından farklı olarak ödeme, iş kazasının gerçekleştiği ilk günden itibaren yapılabiliyor. Ancak olayın SGK mevzuatı kapsamında iş kazası veya meslek hastalığı olarak değerlendirilmesi gerekiyor.

BAĞ-KUR EMEKLİLERİ İŞLERİNE DEVAM EDEBİLİYOR

Kendi işini yapan veya şirket ortağı olan Bağ-Kur emeklileri için de farklı bir uygulama söz konusu. Karakaş, bu kişilerin emekli aylıkları kesilmeden ticari faaliyetlerini sürdürebildiklerini belirtti.

Ancak ticari faaliyete devam edilmesi, her durumda hastalık nedeniyle rapor parası alınabileceği anlamına gelmiyor. Ödenek hakkı, kişinin sigortalılık statüsüne ve ilgili mevzuat hükümlerine göre belirleniyor.

MALULLÜK AYLIĞI ALANLARDA KURALLAR FARKLI

Malullük aylığı alan vatandaşların çalışma koşulları da diğer emeklilerden ayrılıyor. Karakaş, malullük aylığı alan kişilerin maaşlarını kestirmeden SGDP kapsamında çalışamayacaklarını belirtti. Buna karşılık engellilik nedeniyle yaşlılık aylığı bağlanan emekliler, gerekli koşulları taşımaları halinde SGDP kapsamında çalışabiliyor.

Malullük aylığı kesilerek yeniden normal sigortalı statüsünde çalışmaya başlayan kişiler ise gerekli şartları sağlamaları halinde hastalık raporlarında üçüncü günden, iş kazalarında ilk günden itibaren geçici iş göremezlik ödeneği alabiliyor.

KAMUDA ÇALIŞAN EMEKLİLER İÇİN AYRI UYGULAMA

Kamu kurumlarında yeniden çalışmaya başlayan emekliler için de özel düzenlemeler bulunuyor. Karakaş'ın aktardığına göre, emekli aylığı kesilerek tüm sigorta kollarına tabi çalışan kişiler hastalık ve iş kazası nedeniyle düzenlenen raporlarda ilgili koşulları sağlamaları halinde geçici iş göremezlik ödeneğinden yararlanabiliyor.

Ancak kamu kurumunun niteliği ve kişinin çalışma statüsü, aylığın kesilip kesilmeyeceği açısından önem taşıyor.

İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİNDEKİ BU AYRINTIYA DİKKAT

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, çalışan emeklilerin işe giriş bildirgelerinde hangi sigorta koluna tabi gösterildiklerini kontrol etmeleri gerektiğini vurguladı.

Emekli aylığını almaya devam ederek SGDP kapsamında çalışanlarla aylığını kestirerek normal sigortalı olanların rapor parası hakları aynı değil.

Bu nedenle çalışan emeklilerin sigortalılık statülerini, sağlık raporlarının düzenlenme nedenini ve geçici iş göremezlik ödeneğine ilişkin şartları takip etmeleri önem taşıyor.

Sosyal Güvenlik Destek Primiİsa Karakaşİş KazasıSigortaEkonomiSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Başörtüsü yasağına tepki gösteren Oktay Saral’a Azerbaycan’dan yanıt Başörtüsü yasağına tepki gösteren Oktay Saral'a Azerbaycan'dan yanıt
Azerbaycan’daki başörtüsü kısıtlamalarına Türkiye’den tepki: Hicab yasaklanamaz Azerbaycan'daki başörtüsü kısıtlamalarına Türkiye'den tepki: Hicab yasaklanamaz!
Korkulan oldu Arap ülkesinin can damarını vurdular Korkulan oldu! Arap ülkesinin can damarını vurdular
Halk TV’ye kayyum atandı Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı Halk TV'ye kayyum atandı! Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı
Esra Erol’da tanınan Fatma’nın son hali ortaya çıktı Esra Erol’da tanınan Fatma’nın son hali ortaya çıktı
Maç sonu TRT’yi izleyenlerin ağzı açık kaldı O ses nereden geldi Maç sonu TRT'yi izleyenlerin ağzı açık kaldı! O ses nereden geldi?
Tutuklanan Ankara Abisi, Haluk Levent için bakın neler demiş Tutuklanan Ankara Abisi, Haluk Levent için bakın neler demiş
Osimhen Yamal’ı kolundan tutup götürdü Sonrası bomba Osimhen Yamal'ı kolundan tutup götürdü! Sonrası bomba
Husiler, Suudi Arabistan’ın kalbini vurdu Art arda patlamalar Husiler, Suudi Arabistan’ın kalbini vurdu! Art arda patlamalar
Yamal’dan gece yarısı Galatasaray itirafı: Her şeyi değiştirebilirdi Yamal'dan gece yarısı Galatasaray itirafı: Her şeyi değiştirebilirdi
Kayyum sonrası Halk TV’de dualar edildi, oyun havaları çalındı Kayyum sonrası Halk TV'de dualar edildi, oyun havaları çalındı
Sonbahar bitti, kış başladı Kar 20 santimetreye ulaştı Sonbahar bitti, kış başladı! Kar 20 santimetreye ulaştı
Meteoroloji’den 3 ile turuncu, İstanbul dahil 15 ile sarı kodlu uyarı Fırtına ve sağanak geliyor Meteoroloji’den 3 ile turuncu, İstanbul dahil 15 ile sarı kodlu uyarı! Fırtına ve sağanak geliyor
Halk TV’ye kayyum atanması sonrası Yeni Partili vekiller, ağızlarını ve gözlerini bantladı Halk TV’ye kayyum atanması sonrası Yeni Partili vekiller, ağızlarını ve gözlerini bantladı
13 yaşındaki kızın trajik sonu Nedeni isyan ettirecek cinsten 13 yaşındaki kızın trajik sonu! Nedeni isyan ettirecek cinsten
11:57
Yamal’a Lemina’yı sordular Verdiği tepki olay
Yamal'a Lemina'yı sordular! Verdiği tepki olay
11:41
Tamam mı devam mı Altın yatırımcısının gözü kulağı saat 15.30’da açıklanacak veride
Tamam mı devam mı? Altın yatırımcısının gözü kulağı saat 15.30’da açıklanacak veride
11:35
Gündem yaratan operasyonda Bakan Çiftçi’yi sinirlendiren “Seyyid Kutub” detayı
Gündem yaratan operasyonda Bakan Çiftçi’yi sinirlendiren “Seyyid Kutub” detayı
10:57
Halk TV’ye kayyum atanması sonrası Yeni Partili vekiller, ağızlarını ve gözlerini bantladı
Halk TV’ye kayyum atanması sonrası Yeni Partili vekiller, ağızlarını ve gözlerini bantladı
10:41
Ekmeğini yediği şehri kötülemişti Eski başkan rezilliğini anlattı: Sen kimsin çapsız
Ekmeğini yediği şehri kötülemişti! Eski başkan rezilliğini anlattı: Sen kimsin çapsız?
10:36
İstanbul’u sağanak vurdu Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı, metroları su bastı
İstanbul’u sağanak vurdu! Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı, metroları su bastı
10:35
Kayyum sonrası Halk TV’de dualar edildi, oyun havaları çalındı
Kayyum sonrası Halk TV'de dualar edildi, oyun havaları çalındı
10:32
Tümer Metin’den olay sözler “Gırtlağına yapışırım“ deyip Galatasaraylı yıldızı hedef aldı
Tümer Metin'den olay sözler! "Gırtlağına yapışırım" deyip Galatasaraylı yıldızı hedef aldı
10:29
Yamal’dan gece yarısı Galatasaray itirafı: Her şeyi değiştirebilirdi
Yamal'dan gece yarısı Galatasaray itirafı: Her şeyi değiştirebilirdi
10:26
Şili’de kasırga faciası Binaların çatıları uçtu, başkentte kırmızı alarm verildi
Şili'de kasırga faciası! Binaların çatıları uçtu, başkentte kırmızı alarm verildi
10:07
Husiler, Suudi Arabistan’ın kalbini vurdu Art arda patlamalar
Husiler, Suudi Arabistan’ın kalbini vurdu! Art arda patlamalar
09:58
Tutuklanan Ankara Abisi, Haluk Levent için bakın neler demiş
Tutuklanan Ankara Abisi, Haluk Levent için bakın neler demiş
09:13
Maç sonu TRT’yi izleyenlerin ağzı açık kaldı O ses nereden geldi
Maç sonu TRT'yi izleyenlerin ağzı açık kaldı! O ses nereden geldi?
09:06
Esenyurt’ta can pazarı Sel sularına kapılan kadını son anda kurtardılar
Esenyurt'ta can pazarı! Sel sularına kapılan kadını son anda kurtardılar
07:18
Halk TV’ye kayyum atandı Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı
Halk TV'ye kayyum atandı! Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2026 12:21:19. #7.12#
SON DAKİKA: Emekli olup çalışanlar dikkat! Rapor alsanız da bu parayı alamayabilirsiniz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei