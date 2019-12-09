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Emet Belediyesi'nden ikametgah seferberliği

6 saat önce

Kütahya'nın Emet ilçesi Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Hügül ve Murat Uyanık, üniversite öğrencilerinin ikametlerini Emet'e taşımalarını istedi.

Emet Belediyesi'nden ikametgah seferberliği, System.String[]

Kütahya'nın Emet ilçesi Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Hügül ve Murat Uyanık, üniversite öğrencilerinin ikametlerini Emet'e taşımalarını istedi.


Emet Termal Otel'de öğrenci temsilcileri ile yemekte bir araya gelen Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Hügül ve Murat Uyanık, DPÜ Emet Meslek Yüksekokulu sınıf temsilcisi öğrencilere kametgahın önemi anlattı.


Başkan Yardımcısı Murat Uyanık, yaptığı açıklamada, "DPÜ Meslek Yüksekokulumuzda eğitim gören öğrencilerimiz her türlü hizmeti Emet'ten alıyor. Ama çoğunluğu resmiyette yok. Önümüzdeki 2 yıl boyunca okulumuza kayıt olan öğrencilerimiz burada. Gelin birinci adres olarak ikametgahlarımızı Emetimize taşıyalım. O zaman gerçek nüfusla resmi nüfus birbirine yaklaşacak, kaynaklarımız artacak ve size sunmaya çalıştığımız hizmetin kalitesi dahada artacak" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kütahya, Termal, Emet, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 10:50 Kaynak: İHA
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