Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, vatandaşlarla sohbet etti
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- Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya'nın kent merkezini gezmesi Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya'nın esnafla sohbet etmesi Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya'nın bebek arabasındaki bir bebeği sevmesi Genel Müdürü Celal Uzunkaya'nın vatandaşlarla sohbet etmesi HAKKARİ - Emniyet Genel Müdürü...
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 11:39 Kaynak: AA
- Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya'nın kent merkezini gezmesi
Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya
'nın esnafla sohbet etmesi
Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya'nın bebek arabasındaki bir bebeği sevmesi
Genel Müdürü Celal Uzunkaya'nın vatandaşlarla sohbet etmesi HAKKARİ - Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Hakkari
'de Bulvar Caddesini gezdi, vatandaşlarla sohbet etti.
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