Son Dakika Haberleri: Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, vatandaşlarla sohbet etti

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, vatandaşlarla sohbet etti

6 saat önce

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- Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya'nın kent merkezini gezmesi
Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya'nın esnafla sohbet etmesi
Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya'nın bebek arabasındaki bir bebeği sevmesi
Genel Müdürü Celal Uzunkaya'nın vatandaşlarla sohbet etmesi HAKKARİ - Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Hakkari'de Bulvar Caddesini gezdi, vatandaşlarla sohbet etti.
Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, vatandaşlarla sohbet etti
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 11:39 Kaynak: AA
Celal Uzunkaya, Hakkari, Güncel
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