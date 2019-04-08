Emniyet Müdürü Alper'den 10 Nisan Mesajı
15 dakika önce
Adıyaman Emniyet Müdürü Metin Alper, Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş yıldönümü ve 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle mesaj yayımladı.
Adıyaman
Emniyet Müdürü Metin Alper
, Türk Polis
Teşkilatının 174. Kuruluş yıldönümü ve 10 Nisan Polis Haftası
nedeniyle mesaj yayımladı.
Adıyaman Emniyet Müdürü Metin Alper, ülkemizin milli birlik ve beraberliği için polis teşkilatının önemine işaret etti.
Metin Alper yayımladığı mesajında, " Ülkemizin ve milletimizin huzur ve asayişinin sağlanması kadar milli birlik ve beraberliğimizin devamı içinde vazgeçilmez bir unsur olan Polis Teşkilatımız köklü kurumlarımızın başında gelmektedir. Tüm emniyet mensuplarımızın 10 Nisan Polis Haftası'nı kutluyorum. Şehit meslektaşlarımızı rahmet, gazilerimizi minnetle anıyorum. Görevleri başında olan mesai arkadaşlarıma, emekli mensuplarımıza ve ailelerine sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum.
Her daim yanımızda olan ve desteklerini sürekli hissettiren Adıyaman Halkına en derin ve kalbi şükranlarımı sunuyorum. Tüm Adıyaman halkını Teşkilatımızın 174. Kuruluş Yıldönümü kapsamında düzenlenecek olan kutlama etkinliklerine davet ediyorum" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 05:07 Kaynak: İHA
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