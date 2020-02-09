Emre Çolaklı Deportivo durdurulamıyor! - Son Dakika
Son Dakika Spor Emre Çolaklı Deportivo durdurulamıyor! - Son Dakika Spor

Emre Çolaklı Deportivo durdurulamıyor!

6 saat önce

İspanya 2. Lig'de mücadele eden Deportivo durdurulamıyor.

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İspanya 2. Lig'de mücadele eden Deportivo durdurulamıyor. İkinci yarıya Emre Çolak transferiyle fırtına gibi başlayan Deportivo 27. hafta maçında deplasmanda Alcorcon ile karşı karşıya geldi.


Deportivo mücadeleyi son dakika golü ile 1-0 kazanmayı bildi. Deportivo bu sezonki üst üste 7. galibiyetini aldı.


Ev sahibi takımın tek golünü 90+2'de Mamadou Kone atarken Emre Çolak 67. dakikada yerini Keko'ya bıraktı.


İlk yarı itibariyle düşmenin en güçlü adayı olarak gösterilen Deportivo üst üste aldığı 7 galibiyetin ardından 33 puanla 14. sıraya kadar yükseldi ve play-off adayları arasına girdi. (Fanatik)


Deportivo La Coruna, Emre Çolak, İspanya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 07:16 
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