Son Dakika Haberleri: Emre Kaya'dan Yeni Klip Yeni İmaj

Emre Kaya'dan Yeni Klip Yeni İmaj

1 saat önce

Ünlü sanatçı Emre Kaya, yeni teklisi 'Nasıl Diye Sorma'nın klibinde yeni imajı ile kamera karşısına geçti.

Emre Kaya'dan Yeni Klip Yeni İmaj, System.String[]
Ünlü sanatçı Emre Kaya, yeni teklisi 'Nasıl Diye Sorma'nın klibinde yeni imajı ile kamera karşısına geçti. Ünlü sanatçı Emre Kaya'nın sözü ve müziği kendisine, aranjesi Erdem Kınay'a ait 'Nasıl Diye Sorma' isimli teklisi tüm dijital platformlarda yayına alındı. Single ve klip için yeni imaj yapan ünlü sanatçıya İtalyan moda markası sponsor oldu.

ÜNLÜ MODA DEVİ SPONSOR OLDU

Dünyaca ünlü İtalyan moda devi Versace, Emre Kaya'nın klibine sponsor oldu. Klipte pantolondan, ayakkabıya, bornozdan, yatak çarşafına kadar markanın ürünleri kullanıldı. Tamamen 3D olarak çekilen klipte, senkronlar da sahneler de yeşil perdenin önünde çekildi. Emre Kaya'nın 'Eros'u canlandırdığı klip, Beyonce, Justin Timberlake, Kylie Minoge, Rihanna kliplerinin yapıldığı 3D biçimiyle yapıldı ve Visual effect'ler için Londra'ya gönderildi. Söz konusu klip 2 aylık bir çalışmanın ardından dün itibariyle tüm kanallarda yayına girdi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 01:46 Kaynak: İHA

Emre Kaya, Magazin
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