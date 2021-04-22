BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,075345
|-0,31
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF
|0,078071
|-0,30
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,035670
|-0,27
|NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF
|0,072151
|-0,25
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF
|0,063381
|-0,23
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,018795
|-0,57
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,022708
|-0,33
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,009979
|-0,20
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,010232
|-0,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,060637
|-3,63
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,049537
|-3,32
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF
|0,093077
|-2,77
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,125969
|-2,68
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,075877
|-2,68
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF
|0,025910
|-2,31
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,026984
|-2,08
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,082201
|-2,04
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,015727
|-1,92
|AvivaSA Em. ve Hay. Din. Değ. EYF
|0,084800
|-1,56
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,046399
|-2,90
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,026241
|-2,85
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,037746
|-2,85
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,066041
|-2,82
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,027649
|-1,38
Kaynak: AA
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