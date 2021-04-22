BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,075345 -0,31 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 0,078071 -0,30 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,035670 -0,27 NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF 0,072151 -0,25 BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,063381 -0,23 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,018795 -0,57 Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,022708 -0,33 AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,009979 -0,20 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,010232 -0,05 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,060637 -3,63 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,049537 -3,32 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF 0,093077 -2,77 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,125969 -2,68 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,075877 -2,68 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,025910 -2,31 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,026984 -2,08 AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,082201 -2,04 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,015727 -1,92 AvivaSA Em. ve Hay. Din. Değ. EYF 0,084800 -1,56 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,046399 -2,90 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,026241 -2,85 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,037746 -2,85 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,066041 -2,82 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,027649 -1,38 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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