BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,063001 -0,24 AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF 0,117536 -0,15 AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF 0,124895 -0,11 VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,115135 -0,09 ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,060022 -0,09 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,063276 -0,37 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,067020 -0,31 Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF 0,009887 -0,23 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF 0,026761 -0,23 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,016249 -0,18 Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,031663 -0,15 Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF 0,105404 -0,10 VEM Birinci Değişken EYF 0,052848 -0,09 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,033181 -0,12 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,029416 -0,06 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,037990 -0,03 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,026424 -0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,016548 -1,82 NN Hay. Em. Altın EYF 0,032823 -0,30 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,052822 -0,30 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,052701 -0,30 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,051866 -0,30 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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