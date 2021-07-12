BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,063001
|-0,24
|AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF
|0,117536
|-0,15
|AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF
|0,124895
|-0,11
|VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,115135
|-0,09
|ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,060022
|-0,09
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,063276
|-0,37
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,067020
|-0,31
|Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF
|0,009887
|-0,23
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF
|0,026761
|-0,23
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,016249
|-0,18
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,031663
|-0,15
|Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF
|0,105404
|-0,10
|VEM Birinci Değişken EYF
|0,052848
|-0,09
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,033181
|-0,12
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,029416
|-0,06
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,037990
|-0,03
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,026424
|-0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,016548
|-1,82
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,032823
|-0,30
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,052822
|-0,30
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,052701
|-0,30
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,051866
|-0,30
Kaynak: AA
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