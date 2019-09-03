Son Dakika Haberleri: En fazla kaybettiren yatırım fonları
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En fazla kaybettiren yatırım fonları

2 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,14 ile "Bizim Portföy Altın Katılım BYF", yüzde 1,11 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 1,09 ile "Yapı Kredi Port. Altın Fonu" oldu.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,14 ile "Bizim Portföy Altın Katılım BYF", yüzde 1,11 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 1,09 ile "Yapı Kredi Port. Altın Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:


Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Bizim Portföy Altın Katılım BYF 256,803312 -1,14
QNB Finans Portföy Altın BYF 25,593109 -1,11
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,040951 -1,09
İş Portföy Altın Fonu 0,031679 -1,07
TEB Portföy Altın Fonu 0,069191 -1,07
Deniz Port. Altın Fonu 0,035729 -1,07
ING Portföy Altın Fonu 0,031418 -1,07
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,028353 -1,06
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,038894 -1,06
Fiba Portföy Altın Fonu 0,024132 -1,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Yapı Kredi Bankası, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 01:56 Kaynak: AA
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