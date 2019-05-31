Son Dakika Haberleri: En iyi Voleybollar: Casemiro vs Atlético de Madrid
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En iyi Voleybollar: Casemiro vs Atlético de Madrid

1 saat önce

Casemiro Real Madrid adına, Wanda Metropolitano Stadyumu'ndaki Atlético de Madrid karşısında inanılmaz bir gol attı. Brezilyalılar, Real'in uzun süredir şehirdeki rakiplerine karşı Los Blancos'un açılışını kazanmak için Sergio Ramos'un kazandığı sert dövüşlü bir topun bisiklet vuruşuyla birbirine bağlandı.

Casemiro Real Madrid adına, Wanda Metropolitano Stadyumu'ndaki Atlético de Madrid karşısında inanılmaz bir gol attı. Brezilyalılar, Real'in uzun süredir şehirdeki rakiplerine karşı Los Blancos'un açılışını kazanmak için Sergio Ramos'un kazandığı sert dövüşlü bir topun bisiklet vuruşuyla birbirine bağlandı.
En iyi Voleybollar: Casemiro vs Atlético de Madrid
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:06 
Real Madrid, Sergio Ramos, Madrid, Spor
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