En iyi Voleybollar: Casemiro vs Atlético de Madrid
1 saat önce
Casemiro Real Madrid adına, Wanda Metropolitano Stadyumu'ndaki Atlético de Madrid karşısında inanılmaz bir gol attı. Brezilyalılar, Real'in uzun süredir şehirdeki rakiplerine karşı Los Blancos'un açılışını kazanmak için Sergio Ramos'un kazandığı sert dövüşlü bir topun bisiklet vuruşuyla birbirine bağlandı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:06
Casemiro Real Madrid
adına, Wanda Metropolitano Stadyumu'ndaki Atlético de Madrid karşısında inanılmaz bir gol attı. Brezilyalılar, Real'in uzun süredir şehirdeki rakiplerine karşı Los Blancos'un açılışını kazanmak için Sergio Ramos
'un kazandığı sert dövüşlü bir topun bisiklet vuruşuyla birbirine bağlandı.
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