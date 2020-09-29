Endülüs'te cami satın alan Türkler, son ödeme için destek bekliyor - Son Dakika

Endülüs'te cami satın alan Türkler, son ödeme için destek bekliyor

İspanya'ya bağlı Endülüs Özerk Bölgesi'nde cami satın alan Türkler, son ödeme için yardım çağrısında bulundu.

Endülüs'te cami satın alan Türkler, son ödeme için destek bekliyor, System.String[]

İspanya'ya bağlı Endülüs Özerk Bölgesi'nde cami satın alan Türkler, son ödeme için yardım çağrısında bulundu.

İspanya'nın Endülüs bölgesindeki Granada şehrinde bulunan La Vega Camisi, bölgede yaşayan Müslümanlar tarafından taksitle satın alındı. Toplam bedeli 300 bin Euro olan yapının, cami derneği tarafından 150 bin Euro ödemesi yapıldı. Kalan bedelin ödenmemesi durumunda cami, Müslümanların elinden çıkacak. Bu durum karşısında Türk yardımseverler tarafından kalan paranın toplanması için yardım çağrısı başlatıldı.

Bölgedeki bir şirketin 2010 yılında daha önce konut olarak kullanılan binayı kiralamayı düşünmesi ve şu anki cami imamı Zekeriya Bey'in yapının bir cami olduğunu fark etmesi sonrasında satın alma şartı ile kiralandı. 2011 yılında kullanıma açılan binanın camiye dönüştürülmesi için iç dizaynında değişiklikler yapıldı ve namaz, Kur'an eğitimi ve diğer faaliyetler için alanlar oluşturuldu.

83 bin Euro'ya ihtiyaç var

La Vega Cami Derneği gerekli olan 150 bin Euro'nun 22 bin Euro'luk kısmını toplarken, Türk yardımseverler başlattığı kampanya sonrasında 45 bin Euro topladı. Geriye kalan 83 bin Euro'nun kısa sürede toplanması sonrasında cami, Endülüs Müslümanlarına kazandırılacak.

Caminin bulunduğu Atarfe bölgesinde yaşayan 250 Müslümanla birlikte çevre bölgelerde yaşayanlarda camiden istifade ediyor. Cami sadece ibadet merkezi olarak rol almamakta, ayrıca bölge Müslümanlarının eğitimi ve kültürel faaliyetlerinde de kullanılıyor. Ramazan ayının toplu sofraların kurulduğu, Kurban Bayramının coşkusunun beraber yaşanması, akika kurbanlarının kesilmesi, düğünlerin yapılması gibi her türlü faaliyet cami bünyesinde yapılıyor.

Camide sosyal faaliyetler de düzenleniyor

Haftanın belirli günlerinde çocuklara ve gençlere yönelik kaligrafi, tezhip, geometrik desenler ve seramik atölyeleri de kuruluyor. Camide ayrıca okçuluk, dövüş sanatları ve tarım eğitimleri verilirken, camide faaliyette olduğu yıllar içerisinde yetişkinlere yönelik siyer, tasavvuf, ahlak, tefsir, psikoterapi gibi dersler de verildi.

La Vega Camisi'nin 60 kişilik kapasitesi bulunurken, ibadethaneden sadece bölgede yaşayan 250 Müslüman istifade etmiyor. Çevre bölgelerden gelen Müslümanlarla bu sayı daha da artıyor. Bu durum, caminin önümüzdeki süreçte genişletilmesini zorunlu kılıyor.

İmkansızlıklar nedeniyle kalan taksitleri ödeyemeyen cami derneğine destek için Sadakataşı Derneği öncülüğünde yardım kampanyası başlatıldı. - GRANADA

İspanya, Endülüs, Türk, Euro, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 18:32 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Endülüs'te cami satın alan Türkler, son ödeme için destek bekliyor - Son Dakika

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